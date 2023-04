Scaloni se colgó otra medalla, pero ahora de una prueba de ciclismo

Untitled-4.jpg

“Es un placer, de verdad, es una gozada poder recorrer las carreteras de la isla cortadas al tráfico junto a amigos”, comentó el DT que llevó al seleccionado argentino a la gloria al ganar el Mundial de Qatar 2022.

El director técnico de la selección hizo las declaraciones a la prensa al recoger su medalla de finisher, de la que se hizo acreedor por haber terminado el circuito. “El gran ambiente que se vive hoy en la isla por parte de todo el mundo aficionado al ciclismo”, completó.

Fue la decimotercera edición de la Mallorca 312 OK Mobility, una prueba de ciclismo que se realiza en la isla balear y convoca a una multitud de participantes.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1652313468052164608 EN SU TIEMPO LIBRE, DISFRUTA DE SU OTRA PASIÓN. Lionel Scaloni completó los 167 kilómetros de la OK Moblity. El mejor entrenador del mundo la corrió en 5:08:32 a una media de 32,5 km/h. pic.twitter.com/sySou8I9e9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2023

El alcalde de Muro, Miquel Porquer, fue el encargado de hacer el corte de cinta que dio inicio a un evento del que participaron personalidades como Vincenzo Nibali, Alberto Contador, Ivan Basso, Sean Kelly, Bobby Julich, Joseba Beloki, Pedro Horrillo, Oscar Pereiro y Oscar Freire.

Es el segundo año consecutivo en que el entrenador nacido en Pujato (Santa Fe), quien vive en Mallorca con su familia, participa de esta prueba.

Scaloni comentó que el ciclismo se transformó en una de sus principales pasiones y le ha servido para canalizar su retiro del fútbol.

“Soy muy hiperactivo. El duelo no lo tenés que hacer en el living de tu casa, en el sofá. Cuando me retiré, agarraba la bici, me iba a pedalear 4 horas y volvía exhausto. No tuve tiempo de pensar que había dejado el fútbol”, explicó.