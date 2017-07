Cuatro años presa por permitir que abusen de su hijo

En una audiencia realizada ayer, un tribunal integrado por las juezas Ana Malvido y Carina Álvarez y el juez Martín Marcovesky avaló el pedido del fiscal Gustavo Mastracci y les dictó una pena de cuatro años a ambos acusados.

Por su parte, la defensa requirió una pena menor, de tres años, bajo el argumento de que los acusados no tienen antecedentes.

Previamente, el padrastro había sido condenado por abuso sexual simple, agravado por la situación de convivencia, mientras que la mujer fue encontrada culpable del delito de partícipe necesario (ver aparte).

“Maltrato físico y psicológico, insultos; lo quemaban con cigarrillos”, detalló Héctor, padre de la víctima, sobre la pesadilla que vivió su hijo en una entrevista concedida a LM Neuquén. El hombre afirmó que el nene llegó a ser internado con un traumatismo de cráneo por el brutal trato que recibía de parte del padrastro y de su madre.

Fue en noviembre de 2011 cuando Héctor se enteró por su propio hijo de lo que sucedía. “Me escapé, me cansé de que me peguen, de que me maltraten”, le dijo.

El nene escapó y buscó a su padre

Héctor, el papá biológico de la víctima, contó que cuando su hijo tenía 3 años, su ex pareja tenía la custodia del nene. El calvario que sufrió el pequeño se develó en noviembre de 2011, cuando el nene llegó a la casa de su padre llorando, desesperado, después de caminar 45 cuadras solo. Primero le contó del maltrato y cinco días después se animó a confesarle los abusos.

Se trata de un fallo sin precedentes

El fallo de los magistrados, sin precedentes en la provincia, se conoció luego del juicio que comenzó el 25 de abril. En ese momento, el fiscal Mastracci indicó que se trató de un trabajo muy complicado debido a que la madre también estaba involucrada, tanto en el maltrato como en los abusos, y que nunca hizo nada para defender a su propio hijo.

Por otra parte, el padre de la víctima contó que luego de la denuncia de abuso, su hijo continuó con un régimen de visitas con la madre hasta que la mujer solicitó a la Justicia no ver nunca más al pequeño.