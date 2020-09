Cuatro datos claves que hay que saber sobre el aislamiento obligatorio

El Ministerio de Salud de Neuquén insiste con "no relajarse" y continuar manteniendo las medidas de prevención del coronavirus , así como consultar con Salud ante la aparición de síntomas compatibles con Covid-19.

Además, difundieron cuatro datos importantes a tener en cuenta sobre el aislamiento obligatorio:

1- Si tenés Covid-19 y desde Salud te indicaron que podés transcurrir la enfermedad en tu casa. ¿Hasta cuándo tenés que hacer aislamiento obligatorio? Hasta que te den el alta.

2- Si sos contacto estrecho de una persona con Covid-19. ¿Cuánto tiempo tenés que hacer aislamiento obligatorio? Durante 14 días, a partir del último día de contacto.

3- Si venís de países o provincias con circulación activa del virus a localidades de Neuquén que no la tienen. ¿Cuánto tiempo tenés que hacer aislamiento obligatorio? Durante 14 días.

4- Si viajás dentro de Neuquén, desde localidades con circulación activa a otras que no la tienen. ¿Cuánto tiempo tenés que hacer aislamiento obligatorio? Durante 14 días.

coronavirus estudio.jpg

Asimismo, resaltaron que aquellos pacientes que permanezcan en aislamiento, deben contactarse con Salud si aparecen síntomas o si los síntomas leves se agravan.

Si la persona circula entre áreas de circulación comunitaria, no es necesario realizar aislamiento, siempre y cuando no se realicen desplazamientos dentro de la provincia a áreas sin transmisión comunitaria. En Neuquén, los lugares con transmisión comunitaria son Neuquén capital, Plottier, Centenario, Cutral Co y Plaza Huincul. En el resto del país, son CABA, provincias de Buenos Aires, Chaco, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, Tucumán, La Rioja, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos, y las ciudades de Río Gallegos, Río Grande y Comodoro Rivadavia.

Una persona puede considerarse que es contacto estrecho de alguien Covid-19 positivo cuando estuvo con esa persona:

● Más de 15 minutos.

● A menos de 2 metros de distancia.

● Sin barbijo o tapabocas.

● Si compartiste mate, vaso, cubiertos u otros utensilios, y en espacios chicos y cerrados.

Si se da alguno de esos casos, la persona debe aislarse y contactarse con el centro de salud más cercano o llamar al 0800 333 1002.