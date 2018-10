Al enterarse de esto, Sol salió al cruce de los periodistas en Twitter: “Ya que para el señor tenés que tener culo chato para tener una profesión, le cuento que yo hago radio igual que él, conduzco un programa, soy panelista, hago teatro, estoy en el Bailando. ¿Piensa que todo eso es por mi culo nada más? Qué poco inteligente. Además, soy estudiante de abogacía. Me parece que al machista asqueroso este le molesta que las mujeres seamos más que un culo. Y señor, voy a seguir mostrando el culo porque soy libre y una foto no me determina. Puede tener el título que quiera, pero es un ignorante”.

Al ser consultado por la polémica Ángel de Brito expresó: "Es la opinión de ella. Yo opino todo lo contrario. Me encantan Longobardi y Lanata. Se hizo conocida por eso, por mostrarlo. Que analice ella los culos de ellos y listo. Sol Pérez vive enojada por todo. ¿Por qué no se dedica a bailar, a ensayar?".

Tras escuchar escuchar al jurado del Bailando, Sol arremetió: “Ángel es un asco. ¡Un asco! ¡Así! ¡Asco, asco! Yo me dedico a otras cosas, pero hay hombres machistas y asquerosos que solo me quieren ver el culo. El culo no me lo puedo cortar con un cuchillo, va a estar conmigo siempre. Entonces, acostúmbrense a que una mujer puede tener culo y hacer un montón de cosas. Si ellos se quedan solamente en el culo es porque son unos cosificadores y son unos pajeros”.

Lejos de quedarse callado, el conductor de Los ángeles de la mañana le respondió a través de Twitter y desató un duro ida y vuelta con Pérez.

Embed Yo no tengo nada contra Culo, pero es más inestable que su castellano. Te deseo nivel @SolPerez pic.twitter.com/7Ya6XIbrhN — ANGEL (@AngeldebritoOk) 15 de octubre de 2018

Embed Culo? Nivel y respeto te falta a vos. Es verdad que me tengo que tomar con humor cuando me denigran y me faltan el respeto. Que puedo esperar de alguien que dice que le encantan dos personas que denigran a una mujer https://t.co/vly28uvtuH — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 15 de octubre de 2018

Embed Estas chiflada! Te estoy haciendo un chiste! Del programa de @MarceloPolino Me preguntaron por tu culo. Quéjate con el!



La nota que te pasaron editada, te hizo entrar como un caballo.



Lanata y Longobardi tienen carreras de décadas, no por hablar de vos. https://t.co/9MjDXnJomo — ANGEL (@AngeldebritoOk) 15 de octubre de 2018

Embed Que yo me saque fotos mostrando lo que a mi se me canta no te da derecho a vos a faltarme el respeto. Ni decirme culo, ni cosificarme. Es como cuando una mujer sale con un short y le preguntan que lleva puesto si alguien le hace algo. Que asco https://t.co/vly28uvtuH — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 15 de octubre de 2018

Embed No te sigo en las redes, Mostra el culo todo lo que se te cante.



Cosificarte es exactamente lo qué haces vos solita. https://t.co/nPiBPCgknI — ANGEL (@AngeldebritoOk) 15 de octubre de 2018

Embed Cuando te levantaste @SolPerez a aplaudir a @SoledadFandino por los dichos contra @laufer4 que estabas haciendo reina del feminismo? — ANGEL (@AngeldebritoOk) 15 de octubre de 2018

Embed Reina del feminismo? Queeee? Jajajaa me defiendo nada más, no soy reina de nada. Y me di cuenta que me había equivocado entonces no volví a levantarme la segunda vez. Míralo jamás aplaudiría una pelea entre mujeres no está en mi. Besos https://t.co/4lDJwG2Wsq — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 15 de octubre de 2018

Finalmente esta mañana el conductora y Sol limaron asperezas en LAM. ""Te dije mil veces que sos más que un culo", le dijo De Brito.