“Fue un ataque intencionado y premeditado, porque tomó el elemento del piso y tuvo que atravesar la reja que los separaba para provocarle ese daño”, había explicado el abogado querellante Nahuel Urra a LMN sobre el ataque que ocurrió la tarde del 5 de diciembre de 2018.

Ese día, la sargento Almendra concurrió a la casa de Levi para mediar en una situación de violencia del joven contra su madre, pero apenas la vio, comenzó a insultarla y luego agarró un elemento y le pegó en la cara, donde le produjo un corte a la altura de la ceja derecha. “Si yo no me tapaba un poco, me partía el ojo”, expresó Gladys en una entrevista a LMN.

