Cunde el pánico en los comercios por la escalada de casos

Los comerciantes neuquinos les prenden velas a todos los santos para que no siga el ritmo de los contagios de COVID-19 de los últimos días. La situación epidemiológica coyuntural les mete miedo a los empresarios del sector que lograron mantenerse a flote hasta ahora. Los caídos, que van en crecimiento diariamente, son el espejo en el que no quieren verse quienes han podido zafar. No obstante, si la cuestión sanitaria obligara a reimplantar una cuarentena dura como en el inicio de la pandemia, a muchos que hoy flotan los taparía el agua.