Cutral Co: por qué quedó en libertad el asesino de la abuela

"Lamentablemente, los argumentos originales estuvieron incompletos y nosotros tuvimos que evaluar eso. Pero es más fácil echarnos la culpa a nosotros los jueces", explicó Lorenzo respecto del fallo.

"A mí me atan de manos. Quisiera saber quién va a ser responsable si el acusado se va a profugar o si los testigos no pueden declarar. Nosotros vamos a impugnar la decisión", dijo Marisa Czajka, fiscal del caso, de Cutral Co, quien había solicitado la prisión preventiva de Muñoz Coria.

Czajka sostuvo que el acusado había amedrentado a un testigo clave durante la pasada audiencia y la familia teme que vuelva a repertir su accionar, aunque el tribunal le prohibió acercarse a ellos y a la otra víctima.

Sin embargo, "al revisar el video no pudimos observar lo manifestado por la fiscal", explicó la jueza Leticia Lorenzo. La audiencia fue solicitada por la defensa pública, a cargo de Diego Simonelli, quien pidió la libertad de Joaquín Kevin Muñoz Coria.

El funcionario consideró que la decisión de la jueza Patricia Lúpica Cristo, de dictar la prisión preventiva a su defendido, tuvo fundamentos "abstractos".

Muñoz Coria atacó a Celia Maidub, de 79 años, cuando regresaba del almacén. La mujer murió minutos después en el hospital. Luego, el agresor, volvió a atacar a una médica. Días antes había herido a otra vecina. Siempre actuó en bici y con un cuchillo.

