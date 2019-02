Liberaron al único acusado de matar a la abuela Chela

Natalia Pérez Pertino

policiales@lmneuquen.com.ar

Cutral co. Por mayoría, un tribunal de revisión revocó la prisión preventiva de Joaquín Kevin Muñoz Coria, de 21 años, acusado de asesinar a Celia Maidub y de herir a María Cristina Álvarez, en dos robos ocurridos con minutos de diferencia en Cutral Co. Los jueces entendieron que no se habían fundamentado los riesgos de fuga ni de entorpecimiento. La fiscal del caso adelantó que impugnará la decisión y la familia repudió la libertad del asesino.