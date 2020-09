Cutral Co y Huincul volverán a fase 1 si no bajan los casos COVID

Las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul volverán a fase 1 si en 15 días no se produce una disminución de los casos de COVID-19. En la comarca petrolera se dispondrán nuevas medidas de control, con el objetivo de bajar el nivel diario de contagios, pero si esto no se logra la decisión será retrotraer la situación a la etapa más dura de la cuarentena.