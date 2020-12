“Es un callejón sin salida, el Gobierno pierde en todo sentido. Hace 15 años venimos debatiendo este tema y todavía no entendieron que el pueblo argentino le dice que no cada vez que se llevó al recinto”, dijo Hotton para luego asegurar que el Congreso volverá a rechazar la iniciativa que impulsa el oficialismo.

“Esta ley te permite que una chica de 17 años con 7 meses y medio de embarazo va al médico y dice que ese embarazo fue sin su consentimiento y el médico le tiene que realizar un aborto, no le puede hacer una ecografía, y no le puede informar las consecuencias”, continuó Hotton, quien aclaró que hay diputados que “no saben exactamente lo que permite la ley”.

Al escucharla, Donda la interrumpió para advertir: “Todo mentira, la ley no dice eso”. “Tenemos en el Código Penal sancionado hace casi 100 años un artículo que permite algunas causales, una de esas es la causal de violación; después del primer trimestre, médicamente, no se considera aborto, nadie va a abortar a un bebé de siete meses de gestación”, justificó la titular del INADI.

"Leamos el proyecto porque si dejamos llevarnos por fanatismos religiosos tenemos un problemón", subrayó Donda. Al ser interrumpida por Hotton, exclamó: "Si, el tuyo es un fanatismo religioso".

Al escucharla, Hotton intervino en forma desesperada: “Perdón, sos directora del INADI, esto es un acto discriminatorio de la directora del Inadi. ¿Qué me estás diciendo? Yo soy una ciudadana cristiana y vos me estás discriminando”.

Expresando toda su bronca, la dirigente “provida” exigió que Donda deje su cargo: “Pido la renuncia acá de la directora del INADI, ¿Cómo vas a estar diciendo que es un fanatismo religioso? Esto que quede registrado”.

"Yo lo que estoy diciendo es que el Estado es laico y por supuesto esto queda registrado. Todos podemos tener convicciones religiosas, yo soy cristiana, a la hora de legislar lo tenemos que hacer acorde al derecho y uno de los derechos que Argentina está obligada internacionalmente a reconocer es el derecho a la mujer de disponer sobre su cuerpo”, postuló Donda.

“Vos estás hablando por una élite burguesa”, replicó Hotton y agregó: “Si vos te fijás lo que piensa la gente de Formosa, de Solano, del conurbano... Qué pena que ahora defiendas lo que dice la élite burguesa. ¿No estás pensando qué piensa el pueblo del aborto?”.

“Cynthia, me crié en Solano, conozco lo que piensa la gente de ahí porque viví, tenés que salir un poco de la Cancillería argentina donde trabajaste e ir a ver qué es lo que pasa”, replicó Donda.

En otro tramo del programa, el conductor Marcelo Bonelli le preguntó a Donda si quería pedirle disculpas luego de que Hotton manifestara: “Pedime disculpas, tuviste un hecho de discriminación”.

“Disculpá si te sentiste herida, no fue discriminación”, contestó la titular del INADI. No obstante, Hotton le advirtió que este jueves va a presentar “una denuncia”. “Presentala, lo único que dije es que no podemos legislar en función de creencias de una parte de los argentinos”, concluyó Donda.