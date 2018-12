Todo comenzó cuando Nancy Pazos dijo que Juan Darthés “es un violador”. “Todavía no se sabe si violó. No tenemos una condena”, contrapuso el letrado y añadió: “También es cierto que el ‘Ni Una Menos’ tuvo una alta carga ideológica. Detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K. Era un movimiento filo kirchnerista Es absolutamente así. Hoy ya no pasa”, sentenció.