De Brito fulminó a la China y le habló sobre "embarazos"

“¿Vos ni embarazada dejás tranquila a la gente? Real te pregunto”, le contestó la China a de Brito y el periodista no se quedó callado. “Tuiteaste no querer vender maquinitas. Y aparece eso. No te entiendo, pero hablalo con @cinthifernandez”.

“Me vengo aguantando que me forreen hace mucho. Se meten conmigo porque saben que no contesto. Y no es que no lo haga porque me falte personalidad, no lo hago porque odio el conflicto", dijo la actriz en otra publicación. Y añadió: "Las cosas que uso para la cara ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente. ¿Así o más claro?".

Tras el tenso ida y vuelta en Twitter, De Brito contó en su programa de radio El Espectador que la China se comunicó con él por Whatsapp. "Eran en distintos tonos los privados de los públicos: el público era más fuerte, el privado como más tranqui. Igual no te voy a contar el contenido, pero le dije ‘nena, bajá un cambio, bajá un poquito, bajate del pony, tranquila, si no hice nada’”, relató.

Acto seguido, se hizo eco del mensaje de la China donde menciona que está embarazada. "Bueno, si querés hablar de embarazadas, voy para atrás y hablo de las embarazadas… Te puedo hablar de Tobal. Hablame, China Suárez, de Eugenia Tobal. Si vamos a recordar cosas: se separaba de Cabré, que estaba casada y perdió un bebé; y al tiempo Cabré empezó a salir con su compañera de trabajo, que era la China Suárez, casualmente”, disparó.

“No digo que no fuera culpa de Cabré, obvio que es culpa del tipo siempre, que es el infiel, pero a ella le chupó un huevo lo que le pasaba a su compañera y a otra mujer. Entonces, ¿qué me hablás de embarazadas?”, le preguntó el periodista, en medio del descargo que hizo en su programa radial.

Y redobló la apuesta al recordar el su comentado affair que tuvo con Vicuña mientras filmaban El Hilo rojo, cuando el actor aún estaba casado con Carolina "Pampita" Ardohain. “¿Querés que te hable de Pampita y del motorhome? A los famosos en general les revienta que uno tenga memoria y que diga las cosas como son en su momento. Cuando conté que Pampita lo fajó a Benjamín arriba del motorhome y que casi la faja a ella, ahí estaba feliz de la vida porque le convenía. ¿Cómo me enteré yo de todo eso? Me contaron dos protagonistas”, lanzó.

“Es mucho más fácil cerrar todo: no muestren su vida. Enciérrense en una palta, en un motorhome, debajo de una manta de Nepal y nadie les va a cuestionar absolutamente nada”, concluyó.

