De Buenos Aires a la Patagonia en mudanzas compartidas

Hace unos años, Alan Riglos vivía en Mendoza. Entonces era conserje en un hotel y cuando lo llamaron para trasladarse a Bariloche por una mejor oportunidad en el rubro, no lo dudó, ya que iba a estar en la recepción del Llao Llao y, el Sur para él, significaba “estar en el paraíso”. El único problema que tuvo -cuenta- fueron las mudanzas . Le habían salido una fortuna, y casi que llegó a la ciudad turística sin nada en los bolsillos por causa del cuantioso desembolso económico. Así que con el tiempo, un poco por eso, un poco porque lo había visto en otros países como Alemania, se decidió por armar un proyecto de mudanzas que fuera justo, menos oneroso y más eficaz. Así llegaron las Mudanzas Compartidas Argentina, hoy en pandemia con un servicio plus: Alan y su equipo socorren a estudiantes que se han vuelto a sus hogares familiares y no pueden ir a buscar las cosas de sus departamentos por las restricciones y por no conseguir las autorizaciones para viajar. Entonces, videollamada de por medio y con algún amigo que oficie de “veedor”, hacen la mudanza completa; desde sacar las medias que quedaron en los cajones del placard, hasta envolver delicadamente los platos de la cocina. “La idea es ofrecer soluciones a las personas, estamos en una situación complicada”, dice Alan.

Cuenta Alan que en total, desde que comenzó la cuarentena por coronavirus hasta el día de hoy, doce estudiantes que residían en La Plata decidieron quedarse definitivamente en su ciudad natal habiendo dejado un hogar montado en la ciudad de las diagonales. “Me llamó una chica, me contó lo que le estaba pasando y ahí barajamos esa posibilidad de que si alguien tenía la llave de su vivienda ingresáramos con esa persona y hagamos la mudanza desde cero”. Como el resultado fue exitoso y la joven quedó agradecida por el compromiso con que se tomaron el trabajo, se fue difundiendo de boca en boca. “Algunos chicos ya no podían seguir alquilando sus departamentos por la situación económica, otros al ver que podían cursar online desde sus ciudades natales prefirieron rescindir los contratos, otros simplemente quedaron varados; en fin, todas circunstancias que necesitaban una resolución”, explica Alan.

El Tetris del amoblamiento

Otra de las cosas que cambió con la pandemia fue la primera visita para presupuestar una mudanza convencional. “Ahora hacemos una videollamada con las personas y vamos viendo todos los objetos que hay que trasladar; ellos nos muestran y yo voy tomando medidas para armar el Tetris”, comenta, “y además así evitamos un contacto que se puede resolver de otra forma”, argumenta.

mudanzas compartidas (7).jpg Alan Riglos durante un viaje.

Para quienes no lo jugaron, el Tetris es un videojuego en donde había que encastrar piezas lo más exactamente posible, de manera que no quedaran espacios de más entre las líneas. Gran jugador de ese jueguito, Alan se lo arma en su cabeza con los muebles y cajas; buscando que no sobre ningún metro cúbico y las piezas formen un solo bloque. “Es para evitar los desplazamientos, nosotros viajamos por la ruta 22, la 237, la 40; los caminos sinuosos son corrientes por la Patagonia”, enfatiza. “Además, es una manera justa de lograr menor costo para el cliente, ya que nosotros cobramos por metro cúbico ocupado en el camión”, destaca.

Pero Alan no está solo en el emprendimiento. Su hermano Cristian se sumó como socio a la pyme de transporte y junto a dos muchachos más, conforman actualmente el equipo de Mudanzas Compartidas Argentina. “Nos llevamos muy bien, trabajamos en un muy clima”, dice Alan orgulloso, y agrega que a pesar de que el laburo es duro y terminan cansados de hacer tanta fuerza, “cuando echan a andar por la ruta se les pasa todo”. “Yo soy un enamorado de nuestra Patagonia; considero que no hay paisaje que nos dé lo que nos entrega el Sur. Siempre guardo en mi retina una noche viajando por Piedra del Águila, sólo me acompañaba y me iluminaba la luna; había nevado y yo podía ver el paisaje gracias a su luz”.

El paisaje nos devora

La modalidad de las mudanzas compartidas funciona con la siguiente idiosincrasia: las personas eligen una de las tres fechas aproximadas que hay en el mes para contratar el servicio y, se haya llenado el camión o no con otras mudanzas, sale igual según la fecha estipulada. “Nosotros propusimos esto para abaratar no sólo nuestros costos, sino también el de los clientes; porque cobramos por espacio ocupado y también por cuestiones ecológicas, claramente. ¿Por qué ir con una mudanza exclusiva si podemos reducir las emanaciones compartiendo el vehículo?”, detalla Alan. La forma de embalaje también es crucial, cartón corrugado, film o envoltorio de globitos envuelven todos los objetos.

Los destinos actuales son localidades ubicadas en Río Negro y Neuquén (a saber: Gral. Roca, Cipolletti, Neuquén Capital, Plottier, Senillosa, Cutral Co, Zapala, Junín de los Andes, San Martin de los Andes). “Por la pandemia no podemos llegar a otras provincias o pasar por ellas como hacíamos antes; por ejemplo, no podemos atravesar La Pampa porque no nos permiten llevar a una segunda persona en el camión; y la verdad que una mudanza no la puede hacer una sola persona”, explica el joven.

mudanzas compartidas (6).jpg

Alan tiene 34 años y reside en Cuidad Autónoma de Buenos Aires. Allí tiene a su familia nuclear, pero la otra parte de su familia, incluido su hijo Agustín, viven en Bariloche. “Por eso el Sur es mi otra casa”, comenta, y agrega que en un futuro “desea venirse definitivamente a estos pagos”. “La mayoría de los traslados son para familias que buscan una vida mejor y quieren irse a vivir a la Patagonia, generalmente desde allá hacia CABA no hacemos tantas mudanzas”, afirma. La pyme realiza en promedio tres viajes al mes, y el protagonista de esta historieta, un camión Mercedes Benz, es capaz de acarrear el contenido de diez casas dentro. “En el mes mudamos entre veinticinco y treinta casas, y en lo que va de la pandemia han sido 300 mudanzas hacia el Sur”, sintetiza.

Próximas fechas desde Buenos Aires:

6 de Noviembre

20 de noviembre

3 de Diciembre

A: Gral. Roca, Cipolletti, Neuquen, Plotier, Senillosa, Cutral Co, Zapala, Junin de los Andes, San Martin de los Andes, Etc Etc

Contacto:

(011) 3388 4321

https://www.instagram.com/mudanzascompartidasarg/?hl=es-la