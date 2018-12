De estar en la lona a ser un favorito

El dueño de una potente voz señaló en una entrevista con el portal Ciudad.com que su drama monetario se desencadenó a raíz de un accidente mientras llevaba adelante tareas como policía: cayó a una alcantarilla en medio de un operativo. “Después de ese accidente no pude volver a trabajar. Además, padecí la corrupción interna y por eso estoy tratando de lograr una audiencia con el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia. Mi intención no es hacerlo público ni dañar a las personas que me dañaron a mí, porque los que están ahora al mando no tienen nada que ver y pueden resolver mi problema”, inició el hombre y continuó relatando: “Quiero lograr el retiro que me corresponde. Es una lucha que tengo hace 16 años. En 2016 me dieron un 33 por ciento del salario en actividad por la jerarquía que tenía, que es nada, pero no me reconocieron la discapacidad. En realidad, me corresponde cobrar el 110 por ciento con la discapacidad incluida. Alguien se cobró esa plata y tengo las pruebas. Tampoco me pagaron el seguro por el accidente”.