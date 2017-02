De la homofobia y la pena de muerte a la portación de cara

Buenos Aires. Tal como sucedió en sus últimas apariciones televisivas, María Martha Serra Lima volvió a llamar la atención en la pantalla chica con otras declaraciones controvertidas. Posiblemente eso era lo que buscaba Pamela David cuando le preguntó a la cantante qué pensaba del país (visto que divide su tiempo entre la Argentina y Miami) en relación con la inseguridad. Fue entonces cuando, sin filtro, Serra Lima se despachó: “Ayer cuando llegaba a mi casa, en la calle Peña, mi chofer me dijo: ‘Mirá esos dos negritos cabezas’. Y eran dos chicos que se hacían los que tocaban timbre y estaban para robar”. “No los vimos robar”, aclaró, y sentenció: “Pero tenían la actitud y esas caritas así…”.

Otras frases poco felices

El año pasado, en diálogo con Jorge Rial, la cantante opinó sobre el mismo tema y aseguró que es “amiga de la pena de muerte” ya que “una persona que mata con violencia y que admite que lo hizo tiene que morir, porque sobra”.

Más tarde mostró su costado homofóbico en el late night show de Luis Novaresio. “Ver dos chicas besándose apasionadamente en un café a mí no me gusta. Me choca un montón. O dos hombres. Me molesta. Son cosas que las pueden hacer y las hacen, pero no que estén mostrándolo delante de la gente”, expresó Serra Lima.