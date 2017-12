De la Iglesia sigue con Werner y Ford en el TC Pista

“Estoy muy contento por El buen año que tuvo en su debut en el TC Mouras, con un décimo puesto, le valió el pase al TC Pista.el pase, aunque con un pie en la tierra, sabiendo que vamos a tener que trabajar mucho en la parte presupuestaria para poder estar en la categoría. Ya nos estamos preparando con ese tema”, dijo De la Iglesia.

El piloto neuquino seguirá en carrera con el equipo Werner Competición y con un Ford. Pero dejará de portar el Nº 104 para empezar a usar el 57. “El 104 no trajo mucha suerte”, se sinceró el piloto dando a entender su exigencia en pista teniendo en cuenta que este año llegó a la última fecha con posibilidades de ser campeón en una temporada en la que ganó una final y metió tres poles.

Y respecto a su nuevo número aclaró: “Es un reconocimiento a mi viejo, que nació ese año y que tanto esfuerzo hizo para que llegue al TC Pista”.

En cuanto a las expectativas para lo que viene en su futuro deportivo, Lauti expresó su alegría por seguir escalando dentro de la ACTC. “Tengo expectativas muy grandes porque voy a conocer los mejores circuitos del país y por poder pelear un escalón más arriba estando a solo un paso del TC”, analizó el campeón de la Monomarca Gol en 2015.

57 Será el número que llevará su Ford

En 2018 Lautaro debutará en el TC Pista con el Nº 57 en reconocimiento a su padre, que nació ese año e hizo mucho esfuerzo para que llegue a esa categoría.

Superación personal

De la Iglesia siente que este año evolucionó como corredor profesional a pesar de que se quedó con la sensación de que podía “dar un poco más”. “Como piloto este año aprendí muchísimo. Me superé mucho a mi mismo. Tuve muchas experiencias nuevas que me llevaron a optimizar mi rendimiento. Me siento mucho mejor que el año anterior a pesar de que fui segundo. Creo que estábamos para más este año”, contó el neuquino, que en 2018 compartirá pista con el piloto de Villa La Angostura Juan Cruz Benvenuti.

Otro de los aspectos positivos de este 2017 fue su debut en el TC en los 1000 Km. de Buenos Aires y en el Turismo Nacional. “Debuté en la categoría más importante del país y no desentoné. Íbamos cuarto hasta que se salió una rueda. Y en el Turismo Nacional tuvimos un gran rendimiento. Fue un buen año”, cerró De la Iglesia, que, al igual que en el Mouras, buscará ser protagonista en el TC Pista.

"Vas madurando como piloto y te das cuenta de que en el automovilismo no es sólo uno, sino que somos un conjunto y también a veces juega un poquito la suerte", afirmó Lautaro de la Iglesia, piloto neuquino