De la Iglesia y la historia de cómo consiguió la firma del Huevo Acuña para su auto

“Es un gusto correr con estos colores. Quisimos hacer nuestro pequeño homenaje a la Selección por semejante logro. Pensamos utilizarlos las tres primeras carreras así, pero a la gente y a mi también nos gustó muchísimo no solo por llevar los colores de la selección sino del país así porque creo que el automovilismo junta mucha pasión y acá se puede ver el marco del autódromo. Llevar estos colores me enorgullece muchísimo”, aseguró.

El neuquino que este sábado fue segundo en una de las series contó cómo surgió esta fabulosa idea. “Fue algo que se me ocurrió de forma espontánea y le dije a mi señora, probá con los colores en el auto con un amigo que siempre me hace los diseños. Fue algo muy espontáneo que me nació, muy de corazón de querer hacer un homenaje y la verdad quedó muy hermoso, estoy muy contento. Además nos ha traído suerte, hemos tenido buenos resultados”, afirmó.

También detalló cómo fue conseguir la firma del futbolista oriundo de Zapala. “Lo del Huevo fue una locura para mí, increíble. Empecé a pedir la firma por redes sociales, porque la verdad no la encontraba en ningún lado y me habló mucha gente de Zapala. Un día me despierto y tengo un mensaje de él que la verdad me enorgullece muchísimo e incluso estuvo hinchando por nosotros en Viedma mandándonos mensaje y la verdad me pone contento porque lo hace aún más campeón todavía por la humildad que tiene”.