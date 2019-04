Unos días después, Eduardo decidió responderle a su ex colega de "Caiga quien caiga", con quien terminaron su relación laboral en muy malos términos.

"Digamos que por haber sido muy amigo de él... Y, ojo, fueron muchos años juntos. Y la gente no crece toda para el mismo lado. Entonces, digamos que en algún punto los caminos medio se bifurcaron. Yo me transformé en un hippie roñoso al que no le importa tener una banda y salir a tocar en cualquier lado y volver sin un mango ni nada por el estilo, y Mario sacó a relucir su espíritu empresarial, que no digo que esté bien o que esté mal. El tipo va para ese lado y lo hace muy bien. Pero para llevar adelante la tarea de empresario tenés que tener ciertas aptitudes espirituales que yo por ahí no comparto, pero no digo que estén buenas ni malas", aseguró de forma contundente durante una entrevista con Incorrectas.

Embed

Finalmente, el periodista agregó que no estaba de acuerdo con las decisiones empresariales que había tomado Mario: "Pensó más en los números que en las personas. Ese el rol del empresario. No digo que esté bien o mal. Yo voy por un lado diferente... Después vi cosas, con el tiempo, en las que no estuve de acuerdo en el manejo".

LEÉ MÁS

América le compite a Tinelli con Rial y Mario Pergolini

"Kusnetzoff era una competencia feroz en CQC"