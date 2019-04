"Kusnetzoff era una competencia feroz en CQC"

Malnatti habló de la polémica que se armó por su palito a su ex compañero.

Buenos Aires. Días atrás Daniel Malnatti entrevistó a Mario Pergolini y le hizo una polémica pregunta: “¿Por qué Andy (Kusnetzoff) y vos son millonarios? Vos, porque sos un genio, un crack, un tipo diferente. Andy, no sé”, lanzó el periodista en referencia al ex CQC. A partir de ese momento los ex noteros dieron su opinión. Ahora el propio Malnatti explicó la intención de la pregunta que reavivó rivalidades en el viejo ciclo creado por Pergolini.