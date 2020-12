De Maradona a su propia muerte, las confesiones de Messi

"Siempre hago lo que me sale del corazón en el momento, en el día a día. No puedo pensar en qué opina cada uno porque me volvería loco, hoy pueden decir cualquier mentira y la gente se lo cree", añadió.

En cuanto a la cuestión legal, la "Pulga" remarcó: "Yo sabía que si iba a juicio tenía la razón y me lo habían confirmado muchísimos abogados, pero yo me quería ir de esa manera del Barcelona".

Consultado sobre si la partida del uruguayo Luis Suárez fue el desencadenante para llevar adelante esa determinación, respondió: "No porque yo ya lo tenía decidido desde antes, pero sí me pareció una locura lo que hicieron con Luis. Por cómo se hicieron las cosas, por cómo se fue y porque se fue gratis pagándole los años de contrato. Se lo dieron a un equipo que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros".

"Fue una decisión terrible, dificilísima de tomar, fue horrible. No era fácil decidir que me iba del club de mi vida, que me iba a cambiar de ciudad sabiendo que mejor que aquí no iba a estar en ningún lado. Mi familia no se quería mover, pero sentía que era lo mejor para todos, que necesitaba eso, que se había cumplido un ciclo y era el momento", insistió el capitán del elenco catalán, que no confirmó qué sucederá después de junio de 2021, cuando finalice su vínculo con el Barcelona.

El dolor por Diego

Por otra parte, Messi aseguró que "nadie puede creer" que Diego Armando Maradona haya muerto y que "no está más", al tiempo que se refirió al homenaje que le hizo al "Diez" tras su fallecimiento.

"Estaba aquí en mi casa y me llegó un mensaje de mi papá, enseguida puse la tele, empecé a ver cosas y me enteré de todo", recordó Messi sobre el momento en el que se enteró la noticia, en una entrevista con el programa español "Lo de Évole".

Y agregó: "Fue una locura, no lo podía creer. Todos sabíamos que no estaba bien pero nadie imaginaba que iba a pasar lo que pasó. Nadie puede creer que Maradona haya muerto y que Diego no está más, fue algo terrible".

Consultado respecto a si piensa en la muerte, la "Pulga" respondió: "Pienso en qué pasará cuando ya no esté, cómo seguirá, qué habrá, cómo quedarán mis hijos, mi familia. Pero no mucho, intento que sean pocas veces".

Respecto al homenaje que realizó tras el fallecimiento del astro futbolístico, Messi explicó: "La camiseta me la regaló la gente de Newell’s, la tenía ahí guardada y me pareció que era el momento de hacerlo así".

"Estaba convencido de que iba a marcar, y eso que venía de varios partidos sin hacer goles. En una jugada de la nada, cuando menos lo busqué, apareció el gol", manifestó.

En cuanto a la jugadora del ascenso español que se dio vuelta para no participar del tributo a Maradona, el rosarino señaló: "Cada uno es libre de opinar y hacer lo que quiera. Su manera de vivir o hacer las cosas a unos le gustará y a otros no, y cada uno puede actuar como quiera".