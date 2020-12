La mano de D10s: el neuquino que pintó el mural de Diego y la anécdota del aerosol

“Mientras lo pintaba, un señor pasó y me dio plata para un aerosol porque quería colaborar con algo, porque el Diego significaba mucho para él me dijo. Así hubo varias anécdotas”, explica el artista neuquino a LM Neuquén.

image.png El Chino Araya junto al mural de Diego que pintó.

“Mis tres ejes en la vida son la pintura, el fútbol y la música. Tenía ganas de hacerlo al mural desde el día que falleció Diego. Somos muy futboleros en mi familia, me largué a llorar cuando murió”, amplía el Chino emocionado tras cumplir uno de sus sueños.

"Lo que él dejó como deportista, lo que significaba, siempre ponerse del lado del pueblo desde la ideología o sus dichos más allá de las equivocaciones que pudo haber tenido, es lo que nos representa más a la gente que somos personas comunes o que tenemos algún sueño más de barrio... Yo pinto cuadros en el óleo y me manejo con eso, pero lo que más me gusta es el contacto que tiene la gente con la obra. Estaba escuchando música al principio mientras hacía el mural pero me saqué los auriculares porque me perdía el intercambio con todos", agrega Araya que tiene cuenta en Instagram (cuadros.araya) y una rica historia bohemia.

"Me fui de viaje por Sudamericana, estuve tres años pintando en Hostel a cambio de hospedaje y tocando la viola en los bondis. Me mantengo así, vendiendo cuadros, haciendo murales, pedidos. A la vez sigo estudiando en La Plata, debo regresar cuando culmine la pandemia", confiesa y accede a que otro fana de Diego se retrate junto al mural.

image.png

"Mi objetivo es retribuir desde el arte. En Neuquén hay muchos artistas, una actividad que debe ser remunerada como cualquier trabajo, cuesta mucho todo hasta llegar al producto final", redondea el Chino tras un laburo "de 10".

El próximo y las cifras

El próximo mural será presentado en sociedad el martes en el Barrio Z1 y el encargado de ilustrarlo en esta ocasión será Diego Ajalla.

image.png

Hay cifras importantes en torno a los murales. También mucha solidaridad. Su costo ronda los 10 mil pesos cada uno y miden 2,5 de alto por cuatro metros de largo.

“Hay muchas donaciones, el próximo por ejemplo será en la casa del bostero y maradoniano Juan Dialina, quien lo donó gracias también a la ayuda de mucha otra gente. Muchos maradonianos que hacen posible todo esto”, señaló Mario Laffite, de la Peña Neuquén Azul y Oro.

Respecto al resto de los murales, anticipó: “Uno estará en calle Belgrano al 4600, otro en la calle Copahue, también se hará en calle Linares, en el barrio Copol, en calle Alderete, Chocón...”. Laffite recordó que: “la mayoría serán con la camiseta de la Selección. Con camiseta de Boca alguno vamos a hacer, pero el tema es que invertir tanto dinero para que después lo manchen no estaría bueno”.

La mano de Dios fue la de Araya para pintar el mural que ya es furor.