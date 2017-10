Déborah de Corral cocinará en Saurus Restaurant

Déborah vive en Miami pero aceptó enseguida el convite para este ciclo, en el que participan sus amigas Ximena Sáez y Pamela Villar (encargada del cierre, en noviembre). “Había oído hablar de los vinos Schroeder y muy bien. Dos amigas mías eran parte de la propuesta y me pareció muy copado el grupo que eligieron. Ir a cocinar a la Patagonia es una invitación espectacular y dije que sí inmediatamente”, contó De Corral.

El menú comenzará con crostini de trucha curada y pickle de manzana verde, que irá acompañado con el espumante Rosa de los Vientos. Para la entrada, el Saurus Select Merlot maridará a la perfección con unos riquísimos alcauciles asados, con alioli de limón y almendras tostadas. Para el plato principal, Déborah eligió una paleta de cordero prensada al horno de leña, vegetales baby al horno y baba ganoush. El vino no podía ser otro que el Saurus Barrel Fermented Pinot Noir. Y como cierre, peras y gorgonzola, miel, avellanas y merkén, un increíble combinación de sabores patagónicos que serán resaltados con la dulzura natural del espumante Deseado.

“Tenía muchas ganas de usar cordero patagónico, que va muy bien con el tipo de especias que me gusta usar. Algunas de mis favoritas son del medio oriente, tipo marroquíes, ese es el toque que le voy a dar. Elegí paleta porque vamos a darle una cocción larga, un braseado que después vamos a prensar, y es la parte más sabrosa, la que tiene mas sabor fuerte a cordero”, explicó Déborah sobre su elección central, que no será el único plato que pasará por el horno a leña. “No es algo de todos los días encontrar uno, así que cada vez que voy a un lugar que tiene uno lo uso en todas las formas que pueda. No sólo lo voy a usar para el cordero sino para los alcauciles de entrada y para las peras del postre”, señaló.

“Yo no soy muy del clima frío, de hecho vivo en Miami. Mi link con la Patagonia no tiene que ver con que vaya seguido, ni con algo emocional o de mi niñez, sí soy muy fan de los productos y los sabores. Mi vínculo con la Patagonia es principalmente gastronómico. Soy muy fan de sus productos, de los característicos y ya tradicionales y también de los nuevos que van saliendo. Soy recontra fan de los quesos de Couly y de la China Muller de Cassis. Los vinagres de Muller son una cosa de locos. Todos son productos que voy a usar en este menú. Me dan mucha inspiración los productos y los sabores de la Patagonia. También soy recontra fan del merkén, un ají molido ahumado mapuche que lamentablemente lo usan más los chilenos y ahora lo hemos redescubierto los argentinos y lo estamos empezando a aplicar. Es definitivamente uno de mis productos preferidos del mundo el merkén, que también voy a usar pero de forma menos tradicional tal vez, porque lo voy a usar en el postre”, contó.