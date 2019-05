Declaran culpable a Silveira de balear al policía federal

En este sentido, los magistrados consideraron que la intención homicida no quedó acreditada durante el juicio por las partes acusadoras. Asimismo, lo absolvieron de la tenencia ilegal de arma de fuego y le prorrogaron la prisión domiciliaria por otros tres meses.

Cabe recordar que hasta la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se manifestó indignada nueve días después de ocurrido el hecho. “El que as hace las paga”, había publicado en Twitter la funcionaria el 19 de septiembre de 2018, tras la noticia de que Silveira sería juzgado y continuaría detenido.

“Me sacaron un hueso de la cadera para ponérmelo en el brazo. No puedo flexionar los dedos. Los médicos me dijeron que no voy a poder utilizar el arma. Ese día (del allanamiento) vi un movimiento en la oscuridad, poco claro, preferí no disparar antes que dispararle a un niño”, dijo Marcos Condinanzo víctima, efectivo de la Policía Federal baleado en el operativo

El hombre llegó a juicio acusado de homicidio en grado de tentativa, calificado por ser cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad en cumplimiento de sus funciones, agravado por el uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra de uso civil condicional.

Dicha calificación fue sostenida durante el juicio tanto por la fiscal del caso, Sandra Ruixo, como por el querellante Lucas Castelli, quienes alegaron que Silveira Márquez tuvo la intención de matar.

En cambio, el defensor particular, Ricardo Mendaña, requirió al tribunal que el acusado fuera absuelto de culpa y cargo.

“Los policías federales ingresaron en horario nocturno, sin ninguna autorización expresa de la orden de allanamiento. ¿Es casualidad o causalidad que las cinco vainas estén donde no tienen que estar, que casi todos los proyectiles hayan sido movidos y uno haya terminado en otro recinto?”, dijo Ricardo Mendaña, defensor particular de silveira márquez, en su alegato de cierre

Respecto del cuestionamiento del allanamiento por parte de la defensa (que apuntó a la segunda línea del Art. 67, ver aparte), el tribunal señaló que “no está en el ánimo de los intervinientes vulnerar este supuesto” y consideraron la complejidad de realizar 20 procedimientos en simultáneo en todo el país.

Luego, sobre la alteración de la escena deslizada por Mendaña, los jueces manifestaron que su interpretación de la incompatibilidad de la posición de las vainas respecto de los impactos está relacionada con el ingreso y egreso de múltiples policías al lugar. “No hay forma categórica de decir que ocurrió de manera voluntaria y predeterminada. El secuestro de la ropa del efectivo baleado no se hizo, pero no alcanza para nulificar el proceso”, indicó Piana.

Art. 67 de la Constitución Provincial de Neuquén (segunda línea)

“Solo por orden escrita de juez competente con semiplena prueba del hecho punible podrán ser allanados los domicilios durante el día o intervenida la correspondencia, los teléfonos o papeles privados”.

Cronología: del hecho al enojo de la ministra de Seguridad de la Nación

10/9/18 - Se realizó el allanamiento

El operativo se realizó a las 7:05, en la vivienda ubicada en calle Planas al 1.200, en el marco de una causa por robo organizado.

11/9/18 - Acusaron a Silveira

La fiscalía le formuló cargos por lesiones graves y el acusado quedó en libertad, por lo que estalló la bronca de Bullrich.

18/9/18 - Le dictaron preventiva

Silveira fue acusado, a pedido de la querella, de intento de homicidio doblemente agravado y quedó en prisión preventiva.

