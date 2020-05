Del "no" de la tevé a Cutral Co: la chica trans que rompió prejuicios y brilla en Neuquén

“Una de las tantas veces que fui al psicólogo, el profesional me dio para elegir si prefería jugar con un camión de bomberos o una muñeca, y yo ya sabía que para ser “normal” tenía que optar por los autos y esos tipos de juguetes, pero le dije: elijo el camión de bomberos para pasear a la Barbie”, describió la joven multifacética, y agregó: “Claro, y así pude jugar con los dos”.

Bailarina y docente son sus oficios actuales, pero pasaron por el currículum de Morena muchos trabajos más: “Empecé vendiendo pulseras y con ese dinero me compré una planchita de pelo y peiné a mis amigas. Con esa plata que ganaba me pagaba las clases de baile a escondida, porque mi papá no me dejaba”.

Atravesando la adolescencia, la joven nacida en Cutral Co encontró una de sus pasiones: el baile. “Cuando ya tenía 19 o 20 años, ya me encantaba subir a la tarima de los boliches. Ahí me desenvolvía muy bien, tanto fue así que de ese baile nació mi nombre y uno de mis amores”.

El tema “Baila morena”, de Daddy Yankee, era uno de los favoritos. Al bajar de la tarima, un chico que la venía observando unas noche atrás se presentó diciendo: “Para mí vos no sos ni Darité, ni ningunos de tus otros apodos. Para mí vos sos Morena”. De ahí, no solo se consolidó el nombre, sino que comenzó una relación: “Estuvimos un tiempo juntos como pareja”.

Morena Darité tiene 35 años. Nacida y criada en Cutral Co, estuvo en 2011 a un paso de ingresar a uno de los realitys de Ideas del Sur, llamado Soñando por Cantar. “Pase todas las fases de prueba. Fueron como cuatro o cinco martes consecutivos de castings de baile y todo, en donde me desenvolví muy bien”, describió.

Bancándonse todos los costos de vivir casi un mes en la Ciudad de Buenos Aires, Morena detalló cuál fue el por qué no la eligieron: “Me preguntaron cuál era mi historia de vida y si me dedico o me dediqué a la prostitución. Conté mi verdad, pero claro, les pareció `poco entretenido´. Ellos estaban buscando historias con más carga emocional y me agradecían, pero no pude ingresar al programa”.

“Yo no tengo necesidad de mentir sobre mi vida, quiero que mi talento hable y no lo que hice o hago de mi vida”, justificó Morena y agregó: “Yo podría haber mentido y entrado, ¿pero de qué sirve? De nada. Me fui orgullosa de mi desempeño y eso me lo marcaron: fui la única que pudo pasar todas las pruebas de baile los tacos puestos”.

Al volver, las autoridades de Cutral Co se enteraron del talento que Morena tenía y le dieron un espacio dentro de la Subsecretaría de Cultura: “Volví y empecé a dar un taller de baile a chicos y chicas, pero el fantasma de la prostitución volvió a aparecer”, aseguró con enojo y describió: “Claro, estaba al frente de un taller para ciento y pico de chicos y muchos padres tenían dudas. Entonces los junte a todos antes de empezar esas clases y me presenté. Que cualquier duda que tuvieran me pregunten, que yo no tenía nada que esconder”.

- ¿Cómo es ser una chica trans en Cutral Co?

Yo siempre hablo desde mi caso. Para mí fue muy difícil, porque me tocó abrir el camino. Porque a mí me tocó salir de un día para el otro y dar clases en la plaza central con niños y todos mirando. Y esa fue un decisión difícil, pero era algo que quería hacer. Y ahora también sigo padeciendo que otras chicas como yo no me crean que nunca entré en la prostitución. Es más, cuando voy a dar charlar o me encuentro con compañeras trans de otro lado de la provincia o del país, dicen que miento. Y ahí reaparece el fantasma de la prostitución: es un prejuicio que hasta las mismas compañeras lo traen”.

Los juegos que le marcaron la vida

Los espejos fueron las confirmaciones que Morena necesitó para conseguir “romper con la condena social y conseguir su libertad”. Desde el juego, esta joven conoció sus mejores facetas: “A los 14 años, me junté con unas amigas a jugar. Hicimos una apuesta y perdí. Entonces ellas me tuvieron que disfrazar de lo que quisieran y me pusieron un vestido negro, pegado al cuerpo, y unos zapatos altos de la madre de una de ellas. Me disfrazaron de mujer y me quedó espléndido. Cuando me miré al espejo me reconocí muy bella”.

La desinformación en la década del 90 en Cutral Co le hicieron sinuoso aquel camino: “Yo no sabía que existía `este mundo´. Yo creí que solo había gays por ejemplo y siempre eran vistos de forma negativa. Tenía poca información porque no se hablaba”, y ejemplifica sonriendo: “Es más no sabía que existían lesbianas”.

Esto marcó uno de los mayores problemas dentro de la construcción de la identidad de Morena: “Imaginate que en el único lugar que me veía linda en ese momento era en un baño, media encerrada, con el vestido y los zapatos de la mamá de una amiga”.

En el colegio, algunos meses después de ese “disfraz”, un golpe en uno de los juegos en el recreo le moretoneó la cara: “Una amiga, me metió en el baño y me maquilló. Me tapó la lastimadura que tenía y de paso me tapó las ojeras. Y cuando me ví al espejo sentí que el maquillaje era para mí. Ese día fue un antes y un después, me encantó pintarme”.

A partir de ese hecho, la directora de la escuela llamó a la mamá de Morena porque ella no estaba respetando las “reglas de convivencia”. “Ahí fue cuando mi mamá le dijo a la directora que no se tenía que meter en los gustos míos, que no era de su incumbencia cómo yo iba al colegio. Que trabaje para que yo sea buena persona y que absorba los conceptos”, aseguró.

Relación del padre: del prejuicio al miedo

“Con mi papá estuve dos años casi sin hablarme, peleados, porque él no me aceptaba”, etiquetó Morena y explicó: “Siempre me tuve que esconder de lo que me gustaba. Es más, yo hacía danza y murga a mis 24 o 25 años y él sabía que yo me disfrazaba y pintaba, pero creía que era solo por trabajo. El problema se agitó cuando le fueron a decir que yo laburaba en la noche; y sí, yo lo hacía, pero a él le dijeron que yo era prostituta”.

La respuesta del padre se basó en que “no quería convivir con personas que tenían ese ámbito”, sin creerle, y generó que Morena se vaya a vivir a la casa de una amiga: “En ese momento desplegué plumas y ya era Morena Dartié en su máximo esplendor”.

Morena y su amiga, con quien convivió, luego de abandonar la casa del padre.

“Durante ese tiempo que estuve sin hablar con mi papá, a él todos lo felicitaban por el trabajo que estaba haciendo. Es que sí, yo aparecía en radio, en la televisión, me hacían notas, daba mis primeras clases de baile y creo que eso le llenó un poco de orgullo”, contó y expuso: “Lo que la gente no podía entender era por qué él estaba enojado conmigo”.

El paso del tiempo, ablandó la relación y un día después de 24 meses se sentaron hablar: “Me aceptó como era y fui muy frontal. Lo entendía y siento que le di una gran enseñanza porque los padres cuanto tienen un hijo proyectan en él que será el mejor abogado o el mejor futbolista, pero por sobre todo quieren que sea el `gran padre de familia´. Y no, en ese caso le salió mujer y bailarina”, cuenta, entre lo gracioso y lo grave, aquel momento de total de sinceridad con su padre.

- ¿Sentís que no te acepto por un prejuicio social?

No me aceptó por miedo también. En el mundo del trans o LGTB los padres tienen mucho miedo y él sabía que yo no iba a dejar de ser buena persona, pero tenía miedo de que me hagan algo. Que me lastimen o que alguien ajeno te violente o te viole. Porque ese miedo es real, ya que hay un genocidio trans escondido y quienes estamos cerca o dentro de `este mundo´ lo sabemos.

“Mi papá murió hace dos años de una enfermedad, pero se fue habiendo aceptado cómo soy y con este miedo que nos atormenta a todas”, concluyó.

La pandemia: entre los síntomas y la esperanza

Una semana antes de que comience el aislamiento preventivo y social (20 de marzo), la comparsa Aguas de Fuego se presentó en Campo Grande (Río Negro). “Nunca pensé que esa sería nuestra despedida”, agregó Morena, quien la creó y la dirige hace nueve años.

Morena Posted by Morena Darité on Wednesday, April 29, 2020

“Cuando volví de esa fecha hermosa, me sentí mal. Me dolía la cabeza y la garganta, y al parecer tenía todos los síntomas del COVID-19”, describió y agregó: “Pero al cabo de unos días se me pasó y no me quería mover de casa. Al parecer tenía una gripe que duró poco y no pasó a mayores”.

- ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar del coronavirus?

La primera vez que los escuche hablar fue cuando nos estamos por ir a los carnavales y decía `Uh estos chinos las cosas que comen y mirá lo que generan´. La verdad es que me confié, yo pensé que los chinos iban a tener la respuesta rápido… y parece que no.

- Y… ¿la primera vez que te afectó en tu vida?

Cuando me enteré que llegó a la Argentina y se agudizó cuando fue el primer caso en Cutral Co (2 de abril). Y fue como una cadena de restarle importancia: primero fue `ah bueno, está en China´… después `ah bueno está en Buenos Aires´…. después `ah bueno está en Neuquén´, acá no va a llegar. Y cuando se dio el primer positivo en Cutral dije cagamos. Tuve miedo por mi familia, por mis seres queridas y por todos mis afectos.

- ¿Te frenó algún proyecto el COVID-19?

Sí, nosotros teníamos un evento con la comparsa en la ciudad de Viedma. De hecho invertimos en los trajes y bueno… se frenó todo. Teníamos también ahora en mayo y otras fechas más que se paró. Al parecer quedó trunco todo el cronograma actual de año.

- ¿Cómo te ves de acá a un mes?

Bien, igual que ahora. Estoy tomando clases online de ejercicios, hago cosas en casa y no tuve vacaciones durante estos últimos años. Y estas son una forma de vacaciones porque durante el año tengo clases y en el verano, cuando todos descansan, yo me pongo a hacer los trajes y salimos con la comparsa.

- Una palabra que describas a Cutral Co en la pandemia...

Con responsabilidad se puede conseguir…

- ¿Qué?

Salir de esta pandemia. Que lleguemos a la cura todos sanos.

Sin desabastecimiento en los supermercados, “más allá de los cigarrillos”, Morena asegura que en Cutral Co se respetó las medidas de seguridad, a pesar de que al principio “costó un poco”.

“Yo cumplo en junio y parece que no lo voy a poder festejar. Entonces veo que esto viene para largo y no sé qué hacer: si empezar a hacer los trajes para el carnaval 2021 o no. Y eso es un problema muy grave porque los trajes que hicimos para el verano siempre lo usamos durante el año”, se preocupó la directora de la comparsa y recalcó: “Este 2021 es nuestro décimo aniversario y no sé qué hacer porque no voy a invertir en un traje carísimo… si no lo vamos a usar”.

Más allá de esta problemática que generó el COVID-19, Morena analizó: “Tenemos que ponerle mucha responsabilidad y conciencia de parte de todos los ciudadanos. Y no tirarle el bardo a los políticos o al gobierno. La idea es que podamos todos juntos salir de esta pandemia, hasta que aparezca la cura. Si nosotros no colaboramos esto no va a parar nunca”.

Morena Darité concluyó la conversación con LMNeuquén con su tono carismático que la caracterizó: “La diva casi que pasó a ser el chupacabras. Ya tiré el rimel y los tacos, y me puse pijama y pantuflas. Así se banca mejor la cuarentena”.

