Del Potro volvió en gran nivel

Con la presencia de Daniel Orsanic, la Torre de Tandil jugó un gran partido y se impuso a su compañero de Copa Davis por 6-2, 6-1 y 6-4 en una hora y 49 minutos de juego, en su vuelta al Grand Slam tras cinco años. “Fue muy lindo volver a sentir estas sensaciones. Como siempre digo, no es de mis Grand Slam preferidos, pero amo la atmósfera de Roland Garros. Y me sentí mucho mejor de lo que creía, jugando en buen nivel. Me da mucha alegría saber cómo va evolucionando mi revés. Hoy lo pude jugar como quiero, para mantener la pelota y esperando la chance de invertirme”, declaró Del Potro apenas finalizado su partido.

El tandilense, N° 30 del ranking ATP, jugará en la próxima instancia ante el español Nicolás Almagro (69°), quien ayer venció al chipriota Marcos Baghdatis (62°) por 6-7(3), 6-4, 6-3 y 7-6(1).

“Creo que Guido se llevó una sorpresa porque, si pretendió buscarme ese lado (revés), ya que últimamente estaba bastante irregular, encontré mayor solidez. Y no pasé mayores riesgos con mi saque, salvo dos 0-30, lo cual me da mucha tranquilidad para desarrollar mi juego”, analizó el argentino .

Delpo no jugaba un partido sobre el polvo de ladrillo parisino desde los cuartos de final de hace cinco años, en los que cayó ante el suizo Roger Federer tras ir dos sets arriba. Su lesión en la muñeca izquierda le impidió competir las últimas temporadas en el segundo Grand Slam de la temporada.

Cayó Charly

Por su parte, Charly Berlocq perdió en su presentación sin atenuantes ante el ucraniano Dologpolov, quien se impuso por 7-5, 6-3 y 6-4.

Por otro lado, Renzo Olivo tenía entre las cuerdas a uno de los favoritos, como es el local Tsonga, cuando el partido se tuvo que suspender tras 3h 24m y cerca de las 22 horas en la capital de Francia.

El partido que se reanudará hoy está 7-5, 6-4, 6-7 (6) y 5-4 (con el saque del francés) para Olivo que nunca especuló ante un experimentado rival.

Tenista francés fue expulsado

La Federación Francesa de Tenis le quitó su credencial de tenista profesional al francés Maxime Hamou por acosar a la cronista Maly Thomas. La periodista de la cadena deportiva Eurosport le estaba haciendo una nota tras quedar eliminado de Roland Garros cuando el francés intentó besarla en repetidas ocasiones ante el asombro de Thomas, que claramente trató de salir de esa situación incómoda.