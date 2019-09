D'Elia reveló por qué no hubo mujeres en Los Simuladores

Los Simuladores fue una de las series más exitosas con los protagónicos de Federico D’Elía, Diego Peretti, Martín Seefeld y Alejandro Fiore. Lo que no se sabía es que una mujer podría haber sido figura. “Pensamos en su momento el tema de tener una simuladora, lo hablamos y definimos que lo mejor para nosotros era que no. No lo pasamos por alto, hoy cobraría un valor terrible. Si hubiera sido hoy el tema de explicar por qué considerábamos eso tendría que salir uno por uno. El debate final lo tuvo Szifrón, aunque nos parecía un universo mucho más interesante contarlo desde un grupo de gente que se conocía y eran todos hombres. Tal vez si eran todas mujeres era más interesante”, confesó D’Elía.