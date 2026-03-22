Rechazan el ingreso de un chileno en Mamuil Malal: ¿Por qué fue?

El hombre fue detectado en situación irregular en la zona del paso fronterizo y trasladado nuevamente a Chile, donde quedó a disposición de la PDI.

Un ciudadano chileno fue rechazado en su intento de ingresar a la Argentina luego de constatarse que no cumplía con la documentación requerida para hacerlo de manera legal. El procedimiento se realizó en un control cercano al paso internacional Mamuil Malal , en la provincia de Neuquén .

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones del cruce fronterizo, donde intervino personal del Escuadrón 33 “San Martín de los Andes” de Gendarmería Nacional. La situación se originó cuando efectivos de la Comisaría N° 25 se presentaron en el lugar y entregaron al ciudadano extranjero a las autoridades federales para su verificación.

Tras realizar las consultas correspondientes, los gendarmes confirmaron que el hombre se encontraba en territorio argentino sin haber cumplido con los controles migratorios obligatorios ni contar con la documentación habilitante exigida por la normativa vigente.

Ante esta irregularidad, se dispuso el rechazo de su ingreso al país en el marco de la legislación migratoria. Desde la fuerza señalaron que el procedimiento se llevó adelante respetando las garantías correspondientes y los derechos del involucrado.

CIUADADANO CHILENO - NEUQUEN 02

Finalmente, el ciudadano fue trasladado hasta el complejo de Aduana del lado chileno, donde quedó a disposición de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que intervino conforme a las leyes del país vecino.

El operativo se enmarca en los controles habituales que se realizan en los pasos internacionales de la región para asegurar el cumplimiento de las normas migratorias y reforzar la seguridad en zonas de frontera.

Demoraron y expulsaron del país a cinco chilenos: los motivos

En otro caso que resonó en la región, unos 20 días atrás, un impresionante operativo llevado adelante por el personal de la Dirección Delitos de la provincia de Neuquén terminó con cinco personas oriundas de Chile demoradas y expulsadas del país.

El hecho ocurrió cuando los uniformados realizaron un allanamiento en un hotel ubicado sobre la Avenida Olascoaga. Un llamado fue la clave para descubrir a los extranjeros.

Alrededor de las 19, los investigadores recibieron información sobre la presencia de ciudadanos chilenos en un hospedaje. La sospecha sobre un posible hombre con pedido de captura vigente encendió las alarmas.

Rápidamente, un grupo conformado por 15 efectivos se dirigió al lugar para dar con los sospechosos. Al momento de salir del hotel los hombres fueron identificados. Cuando se corroboraron las identidades de los mismos, se detectaron inconsistencias en los datos filiatorios aportados y se procedió a su demora para averiguación de antecedentes.

expulsión chilenos

La intervención fue realizada por efectivos del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales. Además, contó con la participación de la División Recaptura de Evadidos y la División Robos y Hurtos.

Los efectivos consultaron con la Dirección Nacional de Migraciones, Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile. La respuesta fue contundente. Ya que confirmaron que los cinco hombres habían ingresado de manera ilegal al país, uno de ellos registraba pedido de captura vigente en su país de origen, con prohibición de salida.

Sin embargo, la situación sumó más dramatismo cuando, al momento de retirar sus pertenencias del hotel, uno de los demorados exhibió una valija. El contenido de la misma era altamente peligroso; en su interior guardaba una pistola calibre 9, dos cargadores de pistola, 48 municiones 9 mm y un cargador tipo tambor con capacidad para 50 cartuchos.

Se dio intervención inmediata a la Fiscalía de Actuación Genérica, que dispuso el secuestro del arma y la notificación de imputación por tenencia ilegal de arma de fuego. Además de su posterior expulsión del país.