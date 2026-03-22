Bomba: Santiago del Moro confirmó cuándo volverá Andrea del Boca a Gran Hermano

El futuro de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada sigue siendo incierto tras su salida temporal del programa por motivos de salud. La actriz fue trasladada a una clínica debido a un cuadro de presión alta y otras complicaciones, siguiendo los protocolos médicos del reality. Desde su ingreso al ciclo, la intérprete había mencionado malestares que preocupaban tanto a la producción como a sus compañeros, generando expectativa sobre su continuidad .

Santiago del Moro , conductor del programa, se refirió al tema a través de sus redes sociales y explicó: “Amigos, a los que preguntan por Andrea les cuento que su vuelta a la casa depende del alta médica , en caso contrario en su lugar ingresará un reemplazo”. La aclaración dejó en evidencia que la reincorporación de la artista dependerá exclusivamente de la evaluación profesional de los médicos y no de decisiones de producción o de la participante.

La situación generó un gran impacto en la familia de la actriz, especialmente en su hija Anna, quien reveló a La Jugada la tensión que vivieron en el hogar: “ Me levanté y tenía un dolor de panza infernal , fue como temblor todo el día. Ustedes saben, yo vivo con mis dos abuelas, entonces las dos tienen más de noventa años. Había que contener a la familia”. La joven describió un clima de nerviosismo e incertidumbre mientras esperaban novedades sobre la salud de su madre.

La chica destacó la confianza que la familia tiene en la producción del reality y subrayó que todo se manejó con comunicación constante: “Cuando nos metimos en esto teníamos algo muy en claro: si estamos en el baile hay que bailar y es una producción a la que le tenemos muchísima confianza y muchísimo respeto. Es algo súper recíproco, por ende, si no, no nos hubiésemos metido en una cosa así”.

Anna comentó que los problemas de salud de Andrea no eran nuevos

Sobre el estado de salud de la actriz, Anna explicó que los problemas no eran nuevos y que habían empeorado durante su participación: “Ella ya entró con problemas de salud, en el medio tuvo una gripe, que lo vimos todos en vivo. No hay mentira en eso. Y en los últimos días, lo que me informa la producción es que distintos médicos la fueron a ver en distintos días porque no estaban dando bien los resultados de la presión”. Con estas declaraciones, aclaró que la internación era preventiva y necesaria para garantizar la seguridad de su madre.

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Por último, señaló que su mamá tiene la intención de regresar al reality tan pronto como reciba el alta: “Ella está internada, aislada, por supuesto, y por protocolo no puede tener contacto con nosotros en este momento, aunque repito, ella quiere volver a entrar, chicos”. Los fanáticos, mientras tanto, esperan novedades sobre la reincorporación.