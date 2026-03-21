¿Todo falso? Aseguran que Andrea del Boca salió de Gran Hermano "para negociar su contrato"

La actriz habría sido vista saliendo de la clínica rumbo a la casa de Juan Pablo Fioribello, su abogado y expareja, para charlar con Telefe.

Las polémicas en torno a Andrea del Boca no cesan y la última historia generó gran revuelo. La actriz, que se había retirado de Gran Hermano: Generación Dorada por cuestiones de salud, habría salido de la clínica de manera sorpresiva y disfrazada, según distintos reportes de los medios. El supuesto atuendo incluía gorra y peluca, con el objetivo de pasar desapercibida mientras se dirigía a una reunión importante.

Mariana Fabbiani se refirió al tema con picardía: “¿Andrea se habría disfrazado? Gorrita, peluquita...” , mientras que Guido Záffora confirmó la situación desde un country de zona norte, donde reside Juan Pablo Fioribello, abogado y expareja de la actriz. Según indicó, un Audi A5 negro se detuvo frente al lugar con una persona que llevaba peluca y gorra, señal de que la intérprete estaba lista para negociar sin ser reconocida.

El encuentro tuvo como eje la renegociación de su contrato en el reality. El comunicador precisó que la reunión duró aproximadamente una hora y que Del Boca no se encontró con su hija durante ese tiempo. Las negociaciones incluyeron ajustes económicos y revisión de condiciones, aunque se mantuvieron los términos principales porque la actriz se siente “muy cuidada en la casa” y desea continuar en el programa.

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La noticia generó comentarios de sorpresa e indignación entre los panelistas y el público. La presentadora repasó la situación con tono crítico, preguntándose si Andrea realmente había salido del sanatorio, cómo logró moverse sin ser identificada y cuáles fueron los motivos detrás de la salida temporal.

Fuentes cercanas confirmaron que la ex Estrellita Mía pasó la noche en un hotel vinculado a una productora y que la reunión se centró en ajustes contractuales. Según los informes, se firmaron acuerdos, se solicitó un aumento de remuneración y se reforzó la intención de la actriz de mantenerse en la competencia, buscando garantizar su bienestar y continuidad en el reality.

Cuándo podría volver Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

Por último, Záffora informó que Andrea podría regresar a la casa más famosa del país el lunes o miércoles próximo, tomando en cuenta la celebración del cumpleaños de su madre. La vuelta estratégica le permitiría aprovechar ventajas en la competencia y consolidar su presencia en el programa, mientras el público permanece atento a cada novedad sobre la intérprete y su participación en el ciclo.