Graciela Alfano, lista para entrar a competir en la casa de Gran Hermano

Graciela Alfano sorprendió a todos tras confirmar que está en conversaciones para ingresar a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada . La revelación llegó en Gossip, donde, fiel a su estilo frontal y sin filtros , dejó en claro que su posible participación no pasaría desapercibida.

“Estamos barajando la posibilidad de entrar en la casa de Gran Hermano, que es algo que me entusiasmó”, aseguró, abriendo la puerta a una incorporación que podría cambiar por completo la dinámica del reality.

Pero eso no fue todo: Alfano también deslizó una comparación directa con Andrea Del Boca, a quien podría reemplazar en caso de que la actriz no regrese a la casa. “Voy a cobrar mucho más que Andrea del Boca, porque yo hago el show de otra manera”, lanzó, marcando territorio desde el minuto uno.

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Lejos de desmerecerla, la vedette opinó sobre la posible participación de Del Boca con cierta diplomacia: “No está teniendo una mala participación”, dijo, aunque sugirió que su estilo no termina de explotar en pantalla. Incluso analizó su perfil mediático: “Me parece que ha puesto un personaje, un poco desarreglada”, comentó, en contraste con la imagen que ella misma planea llevar al reality.

Y es justamente ese contraste el que Alfano promete convertir en espectáculo. “Yo voy a entrar con todo lo que corresponde a una diva”, afirmó, anticipando una presencia fuerte dentro de la casa. “Sé cómo generar situaciones y cómo debatir”, agregó, dejando en claro que su estrategia no sería pasar desapercibida, sino todo lo contrario: provocar, opinar y dominar la escena. “Voy a cobrar mucho más que Andrea del Boca, porque yo hago el show de otra manera”, declaró, picante.

Telefe va por el golpe del año

Graciela Alfano no esquivó la posibilidad de hablar de su costado más íntimo y lanzó declaraciones que rápidamente dieron que hablar. “Soy una persona altamente sexual”, aseguró, y dejó abierta la posibilidad de vivir romances dentro del reality: “Un chape en la casa me gustaría”. Incluso habló de vínculos sin etiquetas, en línea con los tiempos actuales: “Si hay dos o más personas que estén de acuerdo, lo haría”.

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Graciela Alfano

En paralelo, también reflexionó sobre su presente personal. “No le doy exclusividad a nadie”, sostuvo, explicando que hoy prioriza su libertad y sus vínculos desde otro lugar. “Antes que la pareja me interesa más la amistad”, afirmó, marcando un cambio en su forma de relacionarse y dejando ver una faceta más introspectiva detrás del personaje mediático.

Otro de los nombres que apareció en la charla fue el de Yanina Zilli, actual participante del reality. “Se comunica muy bien, confronta, habla. Es auténtica”, opinó. Sin embargo, no dudó en advertir: “Si se pone celosa si yo entro, es un problema de ella. La persona que quiera competir conmigo ya está fuera de competencia”, disparó, fiel a su impronta desafiante.

Al mismo tiempo, habló de las posibilidades de que critiquen su estilo dentro de la casa: "A mí no me importa lo que piensa la gente que está cerca, menos me importan los que no me importan. Si alguien tiene una opinión en contra tuyo, es válido que lo tenga. Hay que respetarlo".

"Ya tengo claro que hay un montón que me quieren y un montón que me odian, hay que trabajar para el show. Los dueños de Telefe han aprobado mi participación, están encantados con que yo esté. Lo que sí han dicho es que personas que no trabajen no van a cobrar un sueldo, de eso se tiene que preocupar Susana Giménez", concluyó picante contra su enemiga del espectáculo.