Delpo juega por las semis en su viaje al podio mundial

"Para jugar no estaba bueno. El viento y el desconocimiento de él no me ayudó al principio. Es difícil calificar el juego, porque fue un partido trabado”.Juan Martín del Potro, el tandilense juega hoy y va por el Nº 3.

De menor a mayor

Como ocurre muchas veces, el argentino tuvo un rendimiento de menor a mayor. Comenzó fastidioso con el viento, con movimientos aletargados y sin electricidad en las piernas; padeció el primer tramo del partido.

Krajinovic tuvo dos break points en el inicio y se adelantó 4-1 en el primer set. Pero poco a poco el campeón del US Open 2009 se fue acomodando a las condiciones de la cancha y del clima, Krajinovic empezó a fallar con el saque y el drive y Del Potro reaccionó. En el séptimo game, el serbio ayudó al argentino, porque cometió dos dobles faltas y Del Potro, en la tercera oportunidad de quiebre, pudo celebrar y crispar el puño al llegar al 3-4. La Torre volvió a romperle el saque al serbio y pasó adelante en el marcador (5-4).

El primer set siguió con algunos vaivenes. El tandilense se enfrentó con dos puntos de quiebre en contra, pero luchó, calibró sus tiros, los levantó y en el set point número 3 cerró el parcial con un 6-4 con diversas complicaciones.

En el segundo set, Del Potro golpeó de entrada y le rompió el servicio a Krajinovic en el game inicial. El público latino, siempre presente en el Miami Open, se contagió del cambio de actitud de Del Potro y lo respaldó continuamente. Krajinovic, mareado de tantos escopetazos de la Torre, volvió a dudar y a fallar, el tandilense no lo perdonó y le quebró el saque (3-1). Ya no hubo equivalencias y el argentino logró su decimocuarto triunfo consecutivo.

A todo vapor

Del Potro es una locomotora a todo vapor por las vías del circuito. No pierde desde el 22 de febrero, frente a Frances Tiafoe (EE.UU.), por los octavos de final de Delray Beach. Por virtudes propias y carencias ajenas, se convirtió en el tenista más valioso del momento. Ya logró muchísimo, todavía falta lo mejor.

Dos gigantes que buscan las semis

Del Potro y Raonic se enfrentarán hoy, no antes de las 22, por los cuartos de final. El historial con el canadiense está igualado 2-2, aunque el tandilense ganó hace pocos días, en las semifinales de Indian Wells: 6-2 y 6-3.