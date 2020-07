Demi Lovato y Max Ehrich dirán "sí quiero"

"Supe que te amaba desde el momento en que te vi. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano pero, por suerte, tú lo sentiste también. Nunca he me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (que no sean mis padres) con mis bajadas y todo", fueron las palabras que acompañaron la seguidilla de fotos donde se aprecia el hermoso anillo de compromiso que recibió Lovato.

Embed

Por su parte, Ehrich también sacó a relucir su lado romántico y dedico unas hermosas palabras a Lovato "Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que pude soñar en una compañera de vida. Las palabras no pueden expresar cuán enamorado estoy de ti", escribió.

Embed

Además de estas hermosas fotos, ambos compartieron en sus historias muchos más detalles de la petición y la posterior celebración de esta gran paso que darán cuando finalmente digan "sí quiero".

Lovato y Ehrich hicieron público su noviazgo recién en enero de este año, sin embargo, al parecer llevan casi un año saliendo.