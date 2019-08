Denuncia que su ex no le entrega a su hijo tras una visita

De acuerdo con lo denunciado por la mujer en la Comisaría 44 y en el Juzgado de Familia, existe un régimen de visitas desde el 2017, donde está establecido que el padre ve a su hijo de viernes a domingos. El problema surgió cuando este último fin de semana no se lo volvió a llevar.

“Hice varias denuncias en estos días y no me dan respuesta. No sé cómo está, la última comunicación que tuve fue el sábado y él le decía ‘llevame con mi mamá’”, confió entre lágrimas Andrea.

“El lunes me escribió para decirme que no me iba a mandar nada del nene y que tampoco me lo iba a entregar. Es la primera vez que hace esto de llevárselo así y que yo pierdo el contacto con el nene. Hasta ahora siempre había respetado el régimen”, sostuvo.

Respecto del motivo que pudo haber tenido su ex para adoptar esa medida, Andrea confió que unos días atrás le comentó su intención de mudarse con el nene a Comodoro, de donde son oriundos.

“Entiendo que quiera que mi hijo se quede acá, pero esta no es la manera. El viernes tengo un vuelo y me está reteniendo a mi hijo e incomunicándonos. No está actuando de buena fe”, aseguró.

Además, Andrea indicó que este martes su ex la denunció en el marco de la ley de violencia familiar y que le impusieron una restricción de acercamiento y contacto hacia él. Pero en la misma denuncia consta que esa restricción “no implica la suspensión del régimen de comunicación con los hijos”.

Recuadro-frases-página-14.jpg

LEÉ MÁS

Amenazó con un arma a su vecina y lo acusaron

Dejó al bebé solo para ir de fiesta y se lo quitaron