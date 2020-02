En este sentido, el hombre manifestó que pudo comprobar los dichos de los oficiales, dado que se encontró en una estación de servicio con dos patrulleros, los cuales sólo cargaron 1000 pesos de combustible. “Ayer fui a cargar nafta a Ruta 22 y Leguizamon, y adelante mío había dos móviles. Me quedé observando para ver si era cierto lo que me habían dicho, y sí, le cargaron 1000 pesos cada uno. Yo trabajando gasto eso”, comentó indignado y siguió diciendo: “Están abandonados, a la buena de Dios. Vos llamas a la Policía y te atienden enseguida, pero no tienen recursos. Sin el convenio de los combustibles, no van a poder salir de la comisaria”.