Denunció que quisieron robarle y abusar de ella

“Me tapó la boca y me agarró de la cintura, traté de zafarme y me dijo ‘callate la boca y dame toda la plata’, le respondí ‘no tengo un mango’ y ahí me empezó a tocar el culo, no sé si para ver si llevaba algo más o para tocarme. Yo llevaba el celular en la mano, ni me lo sacó. Ahí me dice ‘vení para acá atrás’. Me quería llevar a un lugar que estaba más oscuro y con yuyos, me asusté, miré alrededor y vi una luz en una casa y empecé a gritar. Grité fuerte, el flaco se asustó y salió corriendo”, relató la víctima en diálogo con el portal digital Diario Andino sobre el episodio, que ocurrió el sábado cerca de las 22 en calles Las Gaviotas y Hualas cuando caminaba hacia su casa.

Además, la mujer contó que en ningún momento el joven le exhibió o dijo que tenía un arma. Lo describió como un joven de unos 20 años que vestía jeans, buzo oscuro, una gorra con visera y un pañuelo que le tapaba la mitad del rostro y “sólo se le veían los ojos”.

Un móvil de la Comisaría 28 se acercó al lugar y entrevistó a la víctima. Si bien al portal contó que el joven la manoseó, la denuncia policial sólo menciona el intento de robo, tal como confirmaron fuentes policiales. Además, confiaron que se trata de un sector boscoso y sin iluminación.

La brigada de investigaciones y la fiscalía local trabajan para dar con el joven atacante.

