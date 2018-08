Denunció que un hombre quiso llevarla por la fuerza

La violenta escena ocurrió el martes alrededor de las 10:15, cuando la joven caminaba por calle Estados Unidos casi Suyai hacia su lugar de trabajo, en una zona cercana a un supermercado.

“Cuando me quise dar cuenta, el tipo me estaba agarrando la mano y me decía ‘vamos, vení’. Lo quedé mirando shockeada, pensando que era una joda”, contó la joven en FM Red Social de esa localidad.

Cuando ella se negó, el hombre la apretó con más fuerza y la tironeó para su lado. “No sé cómo hice, pero le saqué la mano. Lo único que pude hacer fue eso, no alcancé a ver si andaba en un auto”, confió la víctima, tras lo cual escapó corriendo hacia su trabajo. “No miré para atrás si me siguió, yo iba concentrada, a esta persona nunca antes la había visto”, sostuvo.

Una vez que terminó su jornada laboral, esperó a que su padre la buscara y juntos acudieron a la Comisaría Quinta para radicar la denuncia correspondiente por lo sucedido horas antes.

La joven describió al atacante como una persona de 1,60 de altura, sin barba, canoso y con lentes de aumento. Desde la Policía se dio intervención a la Fiscalía de Actuación Genérica.

