Denunció un robo y en la comisaría le hicieron un insólito pedido

Tras el robo, este vecino radicó una denuncia y recibió de parte del efectivo una respuesta insólita: que se dirija a la comisión del barrio.

"Es decir, hechos de inseguridad que está pasando en todos lados. A nosotros, también nos llamó la atención ese pedido que hizo este oficial", aseguró Forestier y detalló: "Con el secretario de la Comisión nos acercamos a hablar con un vecino referente que hay en la zona donde se produjeron algunos hechos, en donde nos dieron una nota. La leímos, la presentamos con la firma el sello de varias partes, incluido el mío en el rol de presidente".

Por ahí ponemos una cámara y terminan robando frente a esa cámara y no toman cartas en el asunto. No son funcionales al pedido de los vecinos en algunos de los casos. Pasó el año pasado que entraron a robar en una casa frente de la comisaría de la calle Lanín

Según describió, la zona caliente de los robos es la calle Luis Beltrán y Pehuenche. "Una bandada de robos, a pesar de que ahora se los ve patrullando con más frecuencia. Incluso con el comisario Pizarro estamos laburando en conjunto y a partir de la semana que viene se puso a disposición de los vecinos", agregó.

"Tenemos una comisaría, la división motorizada y estamos minados de policías pero bueno, los hechos siguen aconteciendo. Estos muchachos son oportunistas y creo que nosotros los vecinos deberíamos organizarnos un poco mejor. Me hago un mea culpa, tenemos grupos de WhatsApp y así y todo nos pasan estas cosas. Nos tiene mal", explicó.

Con la carta presentada en la comisaría, desde la comisión vecinal, los comerciantes y vecinos del barrio La Sirena esperan que los robos y la inseguridad baje.