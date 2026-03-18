A 10 días del TC en Centenario, habló el líder del campeonato y hay novedades

Jonatan Castellano comenzó en buena forma el campeonato del Turismo Carretera y se prepara para volver a la región.

Se acerca una nueva edición del TC en Centenario y crece la expectativa de los fanáticos del automovilismo . Dentro de 10 días, el circuito neuquino albergará la tercera fecha del campeonato, donde el claro líder se llama Jonatan Castellano.

El piloto nacido Lobería suma 70 unidades en el campeonato, producto de los 39 puntos obtenidos en El Calafate y los 31 que cosechó en Viedma . Con su Dodge Challenger del Galarza Racing, el "Pinchito" se prepara para la tercera fecha del año en Centenario, un escenario que le trae gratos recuerdos.

"Es un circuito que me gusta. El año pasado veníamos con un buen rendimiento con el Challenger, largábamos novenos antes de que se suspendiera la carrera y encima con 20 kilos por el triunfo. Creo que el circuito nos debería tratar muy bien", expresó Castellano, quien aventaja por apenas 5,5 puntos a Mauricio Lambiris, su escolta en el campeonato.

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El arranque de temporada para Castellano fue sólido: tercero en El Calafate y octavo en Viedma. "La regularidad es clave, más ahora con la gran cantidad de autos que tiene la categoría. Una mala clasificación te complica mucho para poder remontar. Arrancamos bien y tenemos que mantenernos, seguir evolucionando para tener un auto ganador e ir de lleno a la pelea", sostuvo.

El piloto, que cumple su vigésima temporada en la categoría, reveló que el Challenger fue sometido a una puesta a punto integral antes del inicio del año. "Hicimos un desarme completo, un repaso a cero con la ingeniería de Ramiro Galarza y Claudio Bonadeo. Me encontré con un gran auto en la primera fecha y hoy estamos punteros", destacó.

El próximo desafío será el fin de semana del 28 y 29 de marzo en el circuito de Neuquén. Allí, Castellano buscará ratificar su liderazgo y ampliar la diferencia para encaminarse a quedarse con la etapa regular del campeonato.

castellano tc

Cabe recordar que las dos primeras fechas fueron ganadas por Julián Santero, con su flamante BMW. Sin embargo, el mendocino no pasó la técnica en El Calafate y Nicolás Moscardini (Ford Mustang) heredó la victoria. En Viedma, Santero volvió a festejar en pista, pero finalmente su éxito fue aprobados por las autoridades y llega como otro de los favoritos a la victoria.

Uno de los factores a tener en cuenta es la cantidad de abandonos y neutralizaciones a partir de la gran cantidad de autos. En El Calafate fueron 56 y en Viedma 58, el número más alto de los últimos 19 años para el TC.

julián santero (2)

Uno que cambió de marca

Facundo Ardusso arrancará una nueva etapa en su carrera dentro del Turismo Carretera. El piloto de Las Parejas, de 37 años, recibió el visto bueno para cambiar de marca y se incorporará al Gurí Martínez Competición, donde estará al mando del Ford Mustang que hasta ahora ocupaba Agustín Martínez.

facundo ardusso 2026

Con esta incorporación, el equipo entrerriano se convertirá en el noveno equipo en la trayectoria de Ardusso dentro de la categoría. Además, Ford será la cuarta marca que representará en la "máxima", sumándose a Dodge, Torino y Chevrolet, con las que ya compitió a lo largo de sus casi 200 presentaciones en el TC.

El objetivo del Flaco es claro: volver a pelear arriba y cortar una sequía que ya lleva más de dos años. Su última victoria en la categoría fue el 19 de noviembre de 2022 en el circuito de Toay, La Pampa.

El debut con su nueva marca será inmediato. Ardusso estará en la próxima fecha del campeonato, en Neuquén. Si bien será su primera vez con Ford en el TC, no es un terreno completamente desconocido para él: en 2012, antes de dar el salto a la categoría, se despidió del TC Pista precisamente con un Falcon del Werner Competición.