A Cipolletti le dieron vuelta un partido increíble en Otamendi

Del otro lado, al Capataz le costó armar juego porque le quedó muy largo el equipo. Apenas algunos intentos lejanos de Alex Díaz y las corridas de Santiago Jara y Manuel Liendo le sirvieron para salir del fondo.

Llegando al final del primer tiempo. el árbitro Cristian Rubiano fue muy riguroso con Matías Kucich y le mostró la segunda amarilla y roja por un supuesto golpe a Jofré.

Cuando el partido se ponía cuesta arriba, el árbitro vio penal sobre Iñaki Marcos en lateral largo de Damián Jara y el Pope Díaz lo cambió por gol con un derechazo cruzado abajo que puso al frente a Cipo, que se fue a los vestuarios arriba en el marcador.

En el arranque del segundo tiempo. los cambios de David Ramírez hicieron efecto. Círculo tuvo más juego por adentro y San Julián se juntó con Iriberri para armar la acción que terminaría en penal de Jara al recién ingresado.

Pero en el arco Cipo tiene a un as de espadas que está por encima de la media de la categoría. Facundo Crespo se arrojó a su derecha y le atajó el disparo a Jofré.

El Albinegro aguantó durante 15 minutos más con el corazón en la mano. Cuando Noto volvió a mover el banco, los ingresos de Carrera, Ranquehue y Michelena le permitieron jugar más lejos del arco propio y tomar cierto respiro. Un gran pase de Michelena para Carrera casi termina en gol de Matías cuando iban 22' del complemento.

Carrera tuvo otra más un rato después con una trepada muy buena, pero el arquero Désima evitó la segunda caída de su arco cuando el jugador visitante había definido con zurda al segundo palo.

Los últimos 15 fueron dramáticos, con Cipo aguantando y Círculo yendo con más garra que fútbol. De tanto insistir, el local encontró premio con el cabezazo de Imanol Iriberri que dejó sin chances a Crespo y significó el 1 a 1 en el minuto 44 del complemento.

Ya en tiempo adicionado, el desgaste hizo lo suyo en la visita y el local fue a buscar la victoria con el envión. En uno de los tantos centros al área, la defensa no pudo despejar y Villalba tuvo dos chances consecutivas. La primera terminó en atajada de Crespo y en la segunda la estirada del arquero no pudo evitar el 2 a 1 que sería definitivo.

Cipolletti no pudo aguantar la ventaja y tampoco el empate en el final. Sigue sin ganar de visitante y quedó muy comprometido en la pelea por ingresar a la zona de clasificación, ya que uno de los rivales directos le sacó seis puntos en la tabla.

SÍNTESIS

Círculo: Facundo Désima; Leonardo Zaragoza, Federico Moreno, Maximiliano Coronel y Nicolás Inostroza; Sebastián Heredia, Ricardo Priori, Ángel Gómez y Lucas Jofré; Imanol Iriberri y Leonardo Verón. DT: David Ramírez

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Yago Piro, Manuel Berra y Matías Kucich; Boris Magnago, Lucas Argüello, Alex Díaz y Manuel Liendo; Santiago Jara e Iñaki Marcos. DT: Gustavo Noto

Goles: PT 50 Díaz de penal (C), 44 Iriberri (CD), 49 Villalba (CD).

Incidencia: ST 7 Facundo Crespo (C) le atajó un penal a Jofré (CD)

Cambios: ST, al inicio, Leandro Wagner por Liendo (C), Diego San Julián y Santiago Ávila por Verón y Gómez (CD), 12 Matías Carrera por Marcos (C), 20 José Michelena y Sergio Ranquehue por Santiago Jara y Alex Díaz (C) 21 Damián Villalba por Heredia (CD), 27 Carlos Weyreuter por Zaragoza (CD), 34 Lorenzo Pavani por Jofré (CD).

Árbitro: Cristian Rubiano

Cancha: Guillermo Trama, Otamendi