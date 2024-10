Abbondanzieri contra todos: los palos a Riquelme, los jugadores y el miedo por Gago

Al ser consultado sobre su rol como presidente y si se lo imaginaba en ese lugar, respondió: “No, quizás sí me lo podía imaginar como técnico o como manager, pero nunca me lo imaginé como presidente. Román fue un fenómeno como jugador, yo nunca vi a alguien con esa calidad como compañero…”.

Abbondanzieri-Riquelme-Boca-2.jpg

“¿Y cómo lo veo? Una gestión se mide por resultados, mucho más en una institución como Boca. Y lamentablemente no está consiguiendo esas cosas que un presidente siempre quiere. Román ha tenido decisiones correctas, y otras que no. Él toma decisiones, y algunas, a veces, hacen enojar. Román tiene su propio criterio, y guste o no guste, él lo hace. Él baja el martillo y chau, no hay muchos consensos”, disparó criticando su forma de ser.

Además, Abbondanzieri habló sobre la postura de los hinchas actualmente: “El hincha de Boca tiene miedo de volver a los años en los que no ganaba nada. Ir a la cancha para ver a tu equipo ganar, empatar o perder, pero sin mayores aspiraciones. En Boca tenés que estar enfocado en ganar, en ganar y en ganar”.

Por último, para tratar de despegarse de lo ocurrido en las elecciones, explicó que su apoyo a Andrés Ibarra contra Riquelme no fue genuino: “Apoyé a Ibarra porque Mauricio (Macri) me lo pidió, cosa que no me gusta, porque como te dije la política no me interesa, y un club no deja de ser política también. Lo hice por un amigo como Mauricio, pero no lo volvería a hacer”.

Abbondanzieri-Riquelme-Boca-1.jpg

Qué dijo Abbondanzieri sobre Fernando Gago y el plantel de Boca

En lo que respecta a la postura de Abbondanzieri sobre Gago, lanzó: “¿Fernando? A mí me parece espectacular la idea que tiene, y no lo conozco como técnico, sino como amigo, como compañero del futbol, y ya sé cómo piensa. Para mí, Fernando es un gran entrenador, pero no la tiene fácil. Va a tener la presión de ser un chico que se hizo en Boca, que ahora es el técnico, y si bien de movida lo van a aceptar, después le van a pedir resultados”.

Mientras que a la hora de hablar sobre el plantel de Boca le tiró otro palito a Riquelme: “A mí me parece que Boca tiene un plantel muy interesante. Creo que está ahí, ahí, con River. El tema es ver si le pegás justo con el técnico… Yo aprendí de Carlos el valor de la comunicación y de que cada uno debe estar en su lugar y ocupar su rol. Era otra época, lo sé, no había managers, ni consejo de fútbol…”.