Advíncula no se guardó nada y contó los motivos de su salida de Boca

El lateral derecho habló con El Canal de Boca y se refirió a los motivos de su salida del club. El mensaje para los hinchas.

Finalmente Luis Advíncula le dijo adiós a Boca antes de lo previsto y pegó el portazo luego de analizarlo durante un largo tiempo debido a que aún tenía un contrato vigente con la institución. Este miércoles, el jugador peruano que sumó 169 y fue clave para llegar a la final de la Copa Libertadores 2024 expresó los motivos por los que decidió regresar a su país.

"Estoy agradecido porque estoy pasando un momento familiar complicado y la verdad que ellos (Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado) se portaron siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país ", contó sobre la decisión en diálogo con el canal oficial del club.

Luego, en un tono sentido, agregó: "Creo que me tocó pasar por todo en este club, de ser criticado a ser muchas veces elogiado. Quiero que me recuerden como lo que soy, un tipo siempre positivo, que tira para adelante... Un tipo feliz. Porque yo aquí fui muy feliz y me voy a ir con eso".

"Yo sé también por lo que he venido pasando y el nivel que he venido teniendo", sumó y se expresó con serenidad: "Se juntó todo y me voy tranquilo".

Por otra parte se refirió a los hinchas: "No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí. Donde Boca va, es local. Y eso al jugador lo motiva, siempre jugar con tu hinchada, con tu gente ahí atrás. En cualquier rincón del mundo hay un hincha de Boca y eso hace que un jugador se sienta bien".

"Para un jugador que la Bombonera en algunas ocasiones te ovacione es impresionante, es el más lindo de los recuerdos que me voy a llevar. Estuve casi cinco años. Voy a esta atado a la Argentina, eso seguro. Uno nunca se imagina eso, que en algún momento te pueda pasar por más que uno venga con la mejor intención. No es que el hincha de Boca con cualquiera hace eso. Es impresionante lo que se vive acá adentro, es como una familia, sin dudas que ya se va a extrañar", cerró.

Cuál es el equipo de Europa que presentó una oferta a Boca por Kevin Zenón

El futuro de Kevin Zenón parece lejos de Boca Juniors. El Alavés de España tiene deseos de incorporarlo a su plantilla y de esa manera, el club europeo, bajo la conducción de Eduardo Coudet, formalizó una oferta para lograr la cesión del mediocampista durante 18 meses.

Esta operación se negocia en un contexto donde el jugador argentino perdió protagonismo y minutos de juego dentro del equipo, lo que vuelve atractiva la perspectiva de un traspaso a LaLiga de España.

Las negociaciones avanzan para definir los detalles clave de la transferencia. El ofrecimiento económico del Alavés asciende a un millón de dólares por la cesión, con una opción de compra aún por acordar. De concretarse, el club español asumiría el préstamo de Zenón hasta mediados de 2027, aunque la suma final dependerá del acuerdo sobre la cláusula para una eventual adquisición definitiva.

image

La situación de Zenón en Boca se volvió compleja a lo largo de 2025. El volante, que comenzó la temporada anterior como titular regular bajo la dirección de Fernando Gago, vio disminuida su participación tras los cambios en el cuerpo técnico. En el último semestre, bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda, disputó apenas 116 minutos en el Torneo Clausura distribuidos en 10 partidos. Su última titularidad fue durante el Mundial de Clubes; desde entonces, ingresó únicamente como suplente y nunca superó la media hora en cancha.

Esta merma en la continuidad lo dejó en una situación prescindible para la dirigencia, que no pondría objeciones significativas a su salida. Además, con la llegada de posibles refuerzos en su puesto, como el colombiano Marino Hinestroza y Cuello, su espacio en el plantel parece destinado a reducirse todavía más.

El Alavés, posible destino de Zenón

El interés del Alavés de España por Kevin Zenón no resulta sorpresivo, considerando que el director deportivo del club, Sergio Fernández, tiene profundo conocimiento del fútbol sudamericano. La plantilla actual incluye a tres futbolistas argentinos: Lucas Boyé, Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés.

En LaLiga, el equipo marcha en mitad de tabla de con 19 puntos en 18 fechas, tres unidades por arriba de la zona de descenso y siete por detrás de los puestos de competiciones europeas.

El rendimiento de Zenón en Boca ha sido irregular en números. En lo que va de su ciclo, acumuló 10 goles y siete asistencias en 79 partidos, alternando posiciones en ambas bandas del ataque. El futbolista de 24 años había sido adquirido por Boca en enero de 2024 por USD 3.500.000 por el 80% de su pase, mientras que el 20% restante permanece en poder de Unión de Santa Fe. A pesar de ser titular con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, Boca ya había rechazado una oferta del Olympiacos griego y un sondeo del CSKA Moscú, cuyas propuestas no alcanzaron los USD 10.000.000 pretendidos por la dirigencia.

Mientras se define su futuro, Zenón continúa entrenando junto al plantel de Boca y aspira a sumar minutos durante la pretemporada bajo la dirección de Claudio Úbeda. La posibilidad de desembarcar en el fútbol español para ser dirigido por un técnico argentino aparece hoy como su alternativa más concreta, a la espera de que ambos clubes logren cerrar los últimos flecos contractuales para formalizar su salida rumbo al Alavés.