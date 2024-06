Apareció: la primera foto de Gallardo en River al volver de Arabia

Gallardo-Fanático.jpg

Gallardo deberá buscar nuevo club

Si bien la información todavía no fue oficializada por la institución árabe que había buscado en Gallardo seriedad para poder batallar por títulos, el entrenador habría sido comunicado por la dirigencia técnica que no continuará a cargo del plantel profesional y deberá escuchar nuevas ofertas para ver donde continuará su carrera como entrenador. El principal problema que desencadenó esta decisión de la institución que participa en la liga que atrajo figuras del fútbol mundial por los petrodólares fue la seguidilla de malos resultados y la no adaptación por la que está transitando el entrenador.

La derrota 5-0 ante Al-Ettifaq fue la bomba que hizo estallar la paciencia sobre el entrenador que llegó como figura tras el glorioso paso por River. Luego de haberse concretado la derrota categórica, el entrenador fue atacado por los periodistas que asistieron a la conferencia de prensa, donde quedó en evidencia el malestar de quienes componen el fútbol de Arabia Saudita.

Gallardo 1.jpg

“Nosotros sabemos bien que el entrenador es el segundo mejor pago a nivel mundial... ¿Qué le aportó usted a Al Ittihad, sabiendo que es el segundo mejor entrenador pago del mundo?”, preguntó ante las cámaras un periodista y agregó: "Estamos viendo que los problemas se repiten dentro del equipo, son los mismos a nivel futbolísticos. ¿Cómo aceptó cinco goles hoy?".