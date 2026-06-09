Argentina-Islandia, y un antecedente en el Mundial 2018 que le trae dolores de cabeza a Messi: "Me cagué todo"

Ambas selecciones tendrán el segundo encuentro en el historial de enfrentamientos este martes en la previa a la Copa del Mundo 2026. El doloroso recuerdo de Messi de aquel penal errado.

Argentina-Islandia, y un antecedente en el Mundial 2018 que le trae dolores de cabeza a Messi

El amistoso que jugarán la Selección Argentina e Islandia este martes en la previa al Mundial 2026 recuerda el certamen ecuménico celebrado en Rusia durante 2018, siendo un dolor de cabeza para la Selección.

La conducción de Jorge Sampaoli en el plantel quedó en boca de todos, con un rendimiento desastroso que tuvo un desenlace catastrófico con la eliminación en los octavos de final contra Francia tras perder 4-3.

Pero hay un antecedente anterior a esa despedida temprana pero previsible, que le trajo dolores de cabeza a Lionel Messi en ese mismo certamen : el penal fallado ante Islandia , en el único enfrentamiento entre si en el historial de ambas selecciones. Aquel inesperado empate 1-1 en fase de grupos quedó en el recuerdo del '10' por el remate que contuvo el arquero.

Qué dijo Messi recordando el penal fallado en el Argentina-Islandia 2018

A los 63 minutos de aquel partido que estaba igualado 1-1, Messi abrió el pie y sacó un remate sin precisión que terminó siendo contenido por el arquero, Hannes Pór Halldórsson, quien entonces se dedicaba a la producción de comerciales y cortos. Hace algunos meses, el capitán de la Selección argentina habló sobre ese evento.

"Cuando fui a patear, quise abrir el pie y se la di a las manos al arquero. Me quería matar. No terminé de soltar el pie", dijo el jugador en diálogo con el Patón Guzmán, excompañero de Messi en dicho certamen. A su vez, contó: "Le pateaba 300 mil penales al Patón en el predio, en Rusia, antes de arrancar. Llegábamos y le decía: ‘Ponete Pata, mirá que va allá’. Algunos cruzados, en otros abría el pie. Y tuve el primer penal contra Islandia, al Patón le había pateado abriendo el pie, todas iban al ángulo, no agarraba una. Y cuando salía, salía fuerte".

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En ese mismo relato, contó con contundencia: "Me cagué todo". "Hoy me permito disfrutar las cosas mucho más. Uno naturaliza todo y en el camino lo va llevando, haciendo. No te vas dando cuenta de muchas cosas. Incluso, no disfrutás de lo que merece cada cosa. Hay muchas cosas que, por ahí, no le das bola. Eras campeón y al siguiente partido 'hay que ganar la que viene'. No le das valor real a lo que tiene cada logro", dijo.

Argentina juega su último amistoso antes del Mundial 2026: hora, formaciones y TV

La Selección argentina se medirá este martes ante su par de Islandia, en lo que será su último encuentro amistoso previo al Mundial 2026.

El partido, programado para las 22 horas (hora de Argentina), tendrá lugar en el Jordan-Hare Stadium, ubicado en Auburn, Alabama, y podrá ser visto a través de las señales de TyC Sports y Telefe.

El conjunto argentino llega a este compromiso tras haber derrotado por 2-0 a Honduras, en un desempeño aceptable y sin mayores contratiempos frente a un rival de menor jerarquía. Los tantos fueron convertidos por Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, uno en cada tiempo.

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La principal incógnita de cara a este encuentro gira en torno a la posible participación de Lionel Messi, quien el pasado sábado no sumó minutos ante el combinado centroamericano. Esta decisión respondió a la necesidad de resguardarlo tras la sobrecarga muscular que había sufrido en su última presentación con el Inter Miami de Estados Unidos.

En cuanto al esquema defensivo, todo indica que se mantendrá gran parte de la estructura habitual. Nicolás Tagliafico se perfila como lateral izquierdo, mientras que Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez ocuparían la zaga central. La única duda reside en quién desempeñará la función de lateral derecho, si Agustín Giay o Nicolás Capaldo.

Ese puesto está en veremos para el Mundial también, ya que es una incógnita si Gonzalo Montiel llegará en condiciones para el certamen. Tanto Giay como Capaldo tienen serias chances de meterse en la lista de 26 por algún lesionado.

lionel messi mundial 2026 previa

Asimismo, Gerónimo Rulli reemplazaría a Juan Musso bajo los tres palos.

El único antecedente entre ambas selecciones data del Mundial 2018 y finalizó con un empate 1-1, en un encuentro en el que Messi concentró las críticas tras desperdiciar un lanzamiento penal en el segundo tiempo.

Este será el último amistoso de la Selección argentina antes de su debut en la Copa del Mundo de 2026, previsto para el 16 de junio frente a Argelia.

La previa

Amistoso internacional

Argentina - Islandia

Estadio: Jordan-Hare Satadium (Auburn, Alabama)

Árbitro: a confirmar

Hora: 22. TV: TyC Sports y Telefe

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.