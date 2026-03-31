Deportes La Mañana Selección Argentina Argentina le gana a Zambia en La Bombonera

La selección Argentina enfrenta a Zambia en un amistoso.

La selección Argentina enfrenta a Zambia en La Bombonera por el último amistoso en esta ventana por fecha FIFA. Este partido podría ser definitorio para que Lionel Scaloni defina la lista para el Mundial 2026, en el que se defenderá el título obtenido en Qatar 2022.

Tras un flojísimo rendimiento ante Mauritania, el entrenador fue crítico sobre el rendimiento y advirtió sobre el armado de la lista para la Copa del Mundo: "Si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas al respecto.Uno estará convencido con lo que se lleva y que vaya lo mejor posible que tenemos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2038620537467924941?s=20&partner=&hide_thread=false Scaloni y un claro mensaje para sus sus dirigidos de cara a la lista de 26 para el Mundial



"En la lista de 26, creo que estamos pasados y habrá que ir descartando en base al rendimiento. No hay otra.

Esto puede haber sido el partido del otro día, una alerta. Son cosas que… pic.twitter.com/2nIEfW7yi6 — Diario Olé (@DiarioOle) March 30, 2026 Para este amistoso, el DT decidió poner la base de lo que se considera el once titular, con Lionel Messi desde el arranque y los jugadores que luego de Qatar mostraron el mejor rendimiento, como Thiago Almada.