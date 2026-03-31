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La Mañana Selección Argentina

Argentina le gana a Zambia en La Bombonera

Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentan a la selección africana en la última ventana de la fecha FIFA.

La selección Argentina enfrenta a Zambia en un amistoso.

La selección Argentina enfrenta a Zambia en un amistoso.

La selección Argentina enfrenta a Zambia en La Bombonera por el último amistoso en esta ventana por fecha FIFA. Este partido podría ser definitorio para que Lionel Scaloni defina la lista para el Mundial 2026, en el que se defenderá el título obtenido en Qatar 2022.

Tras un flojísimo rendimiento ante Mauritania, el entrenador fue crítico sobre el rendimiento y advirtió sobre el armado de la lista para la Copa del Mundo: "Si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas al respecto.Uno estará convencido con lo que se lleva y que vaya lo mejor posible que tenemos".

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Para este amistoso, el DT decidió poner la base de lo que se considera el once titular, con Lionel Messi desde el arranque y los jugadores que luego de Qatar mostraron el mejor rendimiento, como Thiago Almada.

Así se vive el primer tiempo entre Argentina y Zambia

En la primera jugada de peligro, Argentina se puso en ventaja ante Zambia: Paredes cambió de frente para Messi, que enganchó dentro del área y asistió a Julián Álvarez, que definió cruzado para el 1-0.

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Los datos del partido entre Argentina y Zambia

  • Amistoso internacional
  • Argentina - Zambia
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
  • Hora: 20:15. TV: Telefe y DSports

Once inicial Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

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Once inicial Zambia: Willard Mwanza, Fredrick Mwimanzi, Tinkler Sinkala, Dominic Chanda, Obinno Chisala, Wilson Chisala, David Simukonda, Given Kalusa, Albert Kangwanda, Fashion Sakala y Kingston Mutandwa. DT: George Lwandamina.

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