La explosiva declaración de un jugador de Zambia con la que picanteó la previa ante Argentina: "No corren"

Un futbolista de la Selección que ocupa el puesto 91° en el ranking FIFA chicaneó a la última campeona del mundo. Qué más dijo.

La Selección argentina tendrá un nuevo amistoso preparatorio de cara a la Copa del Mundo frente a un amistoso particular: Zambia será el visitante en La Bombonera este martes luego de una victoria ajustada contra Mauritania que sonrió con la corta diferencia. De cara al duelo, la selección que está en el puesto 91° en el ranking FIFA picanteó la previa con fuertes declaraciones.

Fue el delantero Kingstone Mutandwa , que a nivel clubes juega en el SV Ried austríaco, quien soltó una declaración explosiva: "Es un equipo muy táctico, pero no corre", soltó sin escrúpulos en la página oficial Football Association of Zambia (FAZ).

"Vimos el partido (frente a Mauritania). Así que estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes. Este martes tendremos que dar un 200%”, dijo ilusionado el jugador de la Selección que entrena en Casa Amarilla , predio de Boca .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2038612402145546713&partner=&hide_thread=false "NO CORREN TANTO..."



Kingstone Mutandwa, delantero de Zambia, analizó a la Selección Argentina en la previa del amistoso en La Bombonera. pic.twitter.com/f0ryIRERGS — TyC Sports (@TyCSports) March 30, 2026

Zimba, otro jugador de Zambia ilusionado

El delantero del Inverness Caledonian Thistle de la tercera de Escocia habló con la prensa en sintonía a los dichos de su compañero: “Estuvimos trabajando en el estadio. Se ve genial. Quiero ser parte de este partido. Obviamente sabemos que hay un gran jugador en su equipo. Pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar bien a Zambia.Y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo...”.

Le costó muchísimo: cómo fue la victoria de Argentina ante Mauritania

Contra un rival claramente menor, la Selección tuvo el monopolio completo de la pelota y el ritmo de los primeros minutos fue casi de entrenamiento: el campeón del mundo optó por hacer fluir la pelota en la mitad de la cancha y buscar huecos por los costados, algo que consiguió Nico Paz y que capitalizó con un débil remate.

Nico González también probó por el sector izquierdo y sacó un disparo que Babacar Diop contuvo con algo de zozobra. El cero le duró poco a los africanos: Nahuel Molina tiró un centro bárbaro y Enzo Fernández, que llegó desde atrás, ejecutó un tiro rasante para sellar el 1-0.

Más allá de que el campeón del mundo siguió siendo claramente superior, la visita tuvo una ocasión increíble para igualar el marcador: tras un córner, Brahima Keita capturó el rebote y su intento se fue apenas por al lado del palo. Segundos después respondió el combinado nacional, luego de una sucesión de pases que Gardelito no pudo definir.

Cuando se veía venir un tanto más del seleccionado, y sin la presencia de Lionel Messi en la primera etapa, el que frotó la lámpara fue Nico Paz: a balón parado, clavó un golazo de tiro libre y el europibe se estrenó en la red con la camiseta celeste y blanca.

El hombre del Como estuvo muy cerca de concretar su doblete, pero le pegó mordido y todo terminó en las manos del arquero. Del otro lado, el Dibu Martínez se lució por única vez: el golero del Aston Villa contuvo sin dar rebote un disparo de Oumar Ngom dentro del área que tenía destino de grito.

El complemento estuvo marcado por el ingreso de Lionel Messi, que desde el inicio se mostró muy activo y participativo. De hecho, construyó una linda acción colectiva con las otras dos variantes, Rodrigo de Paul y Franco Mastantuono, que no pudo culminar en conquista. Djeidi Gassama, ex compañero de la Pulga en el PSG, tuvo una linda chance que no entró por poco.

La segunda parte fue verdaderamente floja por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni: no hubo tensión competitiva y el rival, a diferencia de lo que se esperaba, tuvo más aproximaciones de la cuenta. El guardameta marplatense debió exigirse ante un tiro de Koita, el mejor jugador del cuadro africano; y se produjeron dos debuts absolutos en la Albiceleste: fueron los de Agustín Giay y Gabriel Rojas.

La prestación del campeón del mundo no mejoró demasiado, acaso sabiéndose claro vencedor del partido, y sufrió varias de las arremetidas ofensivas de su contrincante, cuya performance fue bastante digna. Souleymane Anne se animó a una individual y, después de dejar en el camino al Cuti Romero con una bicicleta, definió al medio, pero el Dibu estaba bien ubicado.

Así y todo, Jordan Lefort aprovechó una desatención defensiva y descontó para ponerle algo de suspenso al compromiso sobre el cierre. En un cotejo de preparación que no estuvo a la altura de la mejor selección del planeta, fue victoria y no mucho más.