Lionel Scaloni se conmovió al hablar de Panichelli y cortó la conferencia: "Ya no hablo más"

El entrenador mostró su dolor por la lesión del delantero y terminó de forma abrupta el intercambio con la prensa. Qué dijo sobre la titularidad de Messi ante Zambia y su continuidad en la Selección.

La conferencia de prensa en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) tiene en Ezeiza previo al duelo amistoso que disputará la Selección en La Bombonera ante Zambia , tuvo un final abrupto luego de que el DT decida cortar el intercambio con los periodistas en un momento puntual.

Es que ni bien fue consultado por la lesión del delantero del Racing de Estrasburgo, el entrenador se mostró conmovido al punto tal de decidir cerrar la conferencia: “Hemos hablado con él. Se tomó lo de venir al predio tras que le dieron los resultados. Muy emotivo y todo lo que dijo tenía toda la razón. No lo merecía él, es un laburante de esto, se lo había ganado. Le dije que siga así, estaba entrenando muy bien. Y jode”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2038628081699553604&partner=&hide_thread=false Lionel Scaloni SE EMOCIONÓ hablando sobre la lesión de Joaquín Panichelli y TUVO QUE IRSE de la conferencia.



No pudo seguir hablando. pic.twitter.com/L0kjhSJxlg — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 30, 2026

Otras declaraciones de Scaloni en conferencia de prensa

Messi , desde el arranque: “ Va a ir desde el inicio . Y con respecto a los cambios, quería darle a Julián un poco de descanso. Nico González que venía de una lesión. Siempre nuestra idea es jugar con dos delanteros. No fue algo que quisiéramos hacer, pero esa fue la idea”.

, desde el arranque: “ . Y con respecto a los cambios, quería darle a Julián un poco de descanso. Nico González que venía de una lesión. Siempre nuestra idea es jugar con dos delanteros. No fue algo que quisiéramos hacer, pero esa fue la idea”. Su continuidad como DT de la Selección: “Estoy acá, más que eso, difícil. Los tiempos no son importantes. Se que algún día, cuando no esté, me arrepentiré. Es un lugar único. Es espectacular estar acá. Se verá si llegamos o no a un acuerdo. No es importante hablar de eso ahora”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2038625111658410003&partner=&hide_thread=false "DESEO QUE LEO MESSI JUEGUE Y DISFRUTE DEL MUNDIAL"



Lionel Scaloni habló sobre la presencia del capitán de la Selección Argentina en el #MundialEnDSPORTS.



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Sobre la lista de convocados a la Copa del Mundo: "La lista de 55 ya se la pasamos a la AFA. Y en la de 26, estamos pasados. Habrá que ver por rendimiento. El partido del otro día pudo haber sido una alerta. Después se decidirá al final. Lo que tiene que pagar es el equipo y, en base a eso, tomaremos decisiones. Lo tengo claro, pero si los rendimiento no son los adecuados, tomaremos medidas”.

La explosiva declaración de un jugador de Zambia con la que picanteó la previa ante Argentina: "No corren"

La Selección argentina tendrá un nuevo amistoso preparatorio de cara a la Copa del Mundo frente a un amistoso particular: Zambia será el visitante en La Bombonera este martes luego de una victoria ajustada contra Mauritania que sonrió con la corta diferencia. De cara al duelo, la selección que está en el puesto 91° en el ranking FIFA picanteó la previa con fuertes declaraciones.

Fue el delantero Kingstone Mutandwa, que a nivel clubes juega en el SV Ried austríaco, quien soltó una declaración explosiva: "Es un equipo muy táctico, pero no corre", soltó sin escrúpulos en la página oficial Football Association of Zambia (FAZ).

"Vimos el partido (frente a Mauritania). Así que estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes. Este martes tendremos que dar un 200%”, dijo ilusionado el jugador de la Selección que entrena en Casa Amarilla, predio de Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2038612402145546713&partner=&hide_thread=false "NO CORREN TANTO..."



Kingstone Mutandwa, delantero de Zambia, analizó a la Selección Argentina en la previa del amistoso en La Bombonera. pic.twitter.com/f0ryIRERGS — TyC Sports (@TyCSports) March 30, 2026

Zimba, otro jugador de Zambia ilusionado

El delantero del Inverness Caledonian Thistle de la tercera de Escocia habló con la prensa en sintonía a los dichos de su compañero: “Estuvimos trabajando en el estadio. Se ve genial. Quiero ser parte de este partido. Obviamente sabemos que hay un gran jugador en su equipo. Pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar bien a Zambia.Y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo...”.