Un jugador de Zambia volvió a chicanear a la Selección Argentina previo al amistoso

Un jugador del seleccionado que enfrentará a la Scaloneta en La Bombonera tuvo una polémica frase que sorprendió en el mundo del fútbol.

Otro jugador de Zambia volvió a echar leña al fuego en la previa al duelo amistoso que jugará ante la Selección Argentina este martes desde las 20.30 en La Bombonera, que será la oportunidad para lavar la cara tras el preocupante rendimiento ante Mauritania y la despedida de suelo argentino de cara al mundial. Esta vez las declaraciones involucraron directamente al capitán Lionel Messi , con una comparación histórica que hace el fanático del fútbol.

Fue el futbolista africano de 29 años Fashion Sakala, que juega en el Al-Fayha F. C de la liga de Arabia Saudita, quien se metió en la polémica elección entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi cuando fue consultado por el medio Olé. Sin dudarlo un segundo, confesó una opinión que generó revuelo por el antecedente de otras declaraciones que tuvieron sus compañeros.

"En mi honesta opinión, Cristiano Ronaldo es mejor que Messi, aunque es uno de los mejores jugadores de la historia, lo respeto mucho por lo que hizo en el fútbol. Tiene una influencia enorme en los jóvenes, incluso en África. Estoy en Argentina, muy feliz de estar acá, pero definitivamente prefiero a Cristiano”, soltó previo al amistoso.

Cuál fue el otro jugador que picanteó la previa ante Argentina: "No corren"

La Selección argentina tendrá un nuevo amistoso preparatorio de cara a la Copa del Mundo frente a un amistoso particular: Zambia será el visitante en La Bombonera este martes luego de una victoria ajustada contra Mauritania que sonrió con la corta diferencia. De cara al duelo, la selección que está en el puesto 91° en el ranking FIFA picanteó la previa con fuertes declaraciones.

Fue el delantero Kingstone Mutandwa, que a nivel clubes juega en el SV Ried austríaco, quien soltó una declaración explosiva: "Es un equipo muy táctico, pero no corre", soltó sin escrúpulos en la página oficial Football Association of Zambia (FAZ).

"Vimos el partido (frente a Mauritania). Así que estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes. Este martes tendremos que dar un 200%”, dijo ilusionado el jugador de la Selección que entrena en Casa Amarilla, predio de Boca.

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Kingstone Mutandwa, delantero de Zambia, analizó a la Selección Argentina en la previa del amistoso en La Bombonera. pic.twitter.com/f0ryIRERGS — TyC Sports (@TyCSports) March 30, 2026

Zimba, otro jugador de Zambia ilusionado

El delantero del Inverness Caledonian Thistle de la tercera de Escocia habló con la prensa en sintonía a los dichos de su compañero: “Estuvimos trabajando en el estadio. Se ve genial. Quiero ser parte de este partido. Obviamente sabemos que hay un gran jugador en su equipo. Pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar bien a Zambia.Y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo...”.