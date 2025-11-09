Deportes La Mañana Boca Así forman Boca y River para el Superclásico

Los dos clubes más grande del fútbol argentino se enfrentan en La Bombonera por la fecha 15 del Clausura.







Todo confirmado para el partido entre Boca y River que comenzará a las 16:30 en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

En el local el único cambio es el regreso de Leandro Paredes, mientras que Gallardo modifica esquema y realiza varios movimientos de nombres en el once inicial del Millo.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado y Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda