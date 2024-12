Así reaccionaron los jugadores de la Selección Argentina a la atajada a Kolo Muani dos años después

Luego el mediocampista Alexis Mac Allister recuerda cómo vivió esa situación: “Te juro que en el banco no reaccionó nadie. Era como que estaban todos en shock… No hay una atajada que valga más que esta”.

El “Dibu” Martínez, por su parte, reconoció que atajó “muchas mejores pelotas que esas”, y añadió: “Yo en esta dije ´por favor, reventame la cara´”. Además, explicó que “si yo salgo corriendo, me hace por arriba como la de Angelito (Di María) a Ederson. Cuando la pelota va bajando, te das cuenta que va a cargar la pierna. Me puse en diagonal a él y me abrí”.

La inolvidable atajada del “Dibu” a Kolo Muani ocurrió en el último minuto del tiempo extra de la final contra Francia, lo que hubiese significado el triunfo de los galos. Esta atajada es considerada por muchos fanáticos como la más importante en la historia del fútbol.

El mensaje de Lionel Messi para recordar la conquista en Qatar

El capitán de la Selección argentina Lionel Messi publicó en su cuenta de Instagram una foto suya con la Copa del Mundo celebrando el aniversario por los dos años del título obtenido en Qatar 2022. En las imágenes que posteó, también se encuentra con su infaltable mate con los stickers de las copas ganadas.

“Amo diciembre y las fechas de Navidad. Hace dos años podría haber sido un último mes del año amargo, pero terminó siendo el más lindo de mi carrera deportiva. Y ahora, cada diciembre me viene este recuerdo... ¡Feliz Segundo Aniversario para todos!”, fue el mensaje de la “Pulga”, feliz por haber cerrado el 2022 de esa manera.

Las estadísticas de Messi en Qatar fueron deslumbrantes: fue el primer jugador en la historia en marcar en todas las instancias de un mismo Mundial (fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final), convirtiendo un total de siete goles y asistiendo en tres ocasiones. Superó a Gabriel Batistuta como el máximo goleador argentino en Mundiales (13 tantos) y rompió varios récords históricos, entre ellos, convertirse en el jugador con más partidos disputados en Copas del Mundo (26), superando a Lothar Matthäus, además, ganó su segundo Balón de Oro al mejor jugador del torneo, un hito que nadie había logrado antes.

Si no hubiera ganado, probablemente su retiro de la Selección habría sido inminente, dejando un vacío difícil de llenar. Pero el destino le permitió despedirse del Mundial como campeón, una imagen que los argentinos y los amantes del fútbol guardarán para siempre.

Diego Maradona necesitó solo dos Mundiales para tocar la gloria, pero para Messi, el camino fue más largo y lleno de espinas. Pero esa espera le dio al logro un peso simbólico inigualable donde el Lionel Messi que se arrodilló en el césped del Lusail Stadium no solo se consagró como el mejor futbolista de su generación; también cerró el círculo de una carrera que nunca dejará de inspirar. Dos años después de Qatar 2022, su historia sigue siendo un ejemplo de perseverancia, pasión y amor por la camiseta celeste y blanca.