Billi Godoy: "Siento que estoy fuerte, con ganas y otra vez en carrera"

Billi Godoy va retomando de a poco la confianza luego de una lesión que lo tuvo 16 meses parado y que mejor que afirmarse con victorias que, en boxeo son el principal combustible para saber que se marcha por el buen camino. No es que de las derrotas los púgiles no puedan sacar conclusiones valederas pero si es verdad que, cuando se viene en alza y más después de padecer una lesión, un triunfo es doblemente motivante.

Feliz por esta nueva victoria (en junio venció al rosarino Omar Correa por nocaut en el tercer asalto), el ex campeón Argentino y Latino mediano sueña con volver a tener otra chance internacional.

“Quedaron muy contentos en Chile con esta pelea y es probable que volvamos antes de proyectarnos para una pelea grande”, dijo Billi.

Untitled-1.jpg

“Fue una pelea muy linda, muy entretenida para la gente que disfrutó mucho de este combate. El peruano (7-5-0, 3 KO), tiene una muy buena línea boxística, trabajó muy bien y disponía de una variada versión de golpes”, contó sobre el desarrollo de la contienda.

El combate, sin título en juego, se desarrolló a seis rounds. “A partir del tercero lo superé bien. Empecé a manejar el tiempo y la distancia. A trabajar bien con el jab y así lo fue llevando. Lo tuve conmovido en el último round, a punto de sacar. Se me escapó por poco”, repasó.

“Fue una pelea que me vino muy bien para moverme, desplazarme y poder trabajar las combinaciones y variaciones de golpes ante un hombre muy fuerte. Por eso la gente quedó conforme y nos abrieron las puertas para volver”, anunció.

Sobre la lesión en el hombro izquierdo (se cortó dos tendones) en la pelea que le ganó al también boxeador incaico, Jesús Avilés en 2019 prácticamente siente que “ya está recuperado”.

“En la pelea anterior ya me sentí bien. Y también en esta ocasión. En realidad, lo único que tenía en la cabeza es que me había lesionado peleando contra un peruano y, en Chile. Era un peso extra que tuvimos que asumir, pero en verdad me sentí espectacular, súper bien, fuerte y con ganas de estar de nuevo en carrera, volver a pelear por un título. Hay algo lindo en Europa dando vueltas y ojalá se pueda cerrar".

Mañana (por este miércoles) ya se retoma el gimnasio y solo resta trabajar para las cosas que van a ir llegando. Porque ya hay una carrera hecha, tengo un nombre en el ambiente del boxeo y sabemos que con esta victoria van a empezar a llegar las ofertas y las peleas grandes que estamos buscando hace tiempo”, cerró El Niño que logró su victoria número 41, 20 de ellas por KO, y 7 derrotas.